TORONTO, le 9 févr. 2026 /CNW/ - Le directeur général des élections de l'Ontario, Greg Essensa, a reçu un mandat officiel du président de l'Assemblée législative confirmant que le siège de député pour la circonscription électorale de Scarborough-Sud-Ouest était vacant.

La Loi sur l'Assemblée législative exige qu'une élection partielle soit déclenchée dans les six mois suivant cet avis, soit d'ici le 5 août 2026.

Aux termes de la Loi électorale de l'Ontario :

Les décrets de convocation des électeurs sont publiés le mercredi

La période électorale est de 29 jours

Le jour du scrutin est le cinquième jeudi suivant la publication du décret de convocation des électeurs

Par conséquent la première date possible pour le jour du scrutin est le jeudi 12 mars 2026, et la dernière date pour le jour du scrutin est le jeudi 3 septembre 2026.

Élections Ontario est l'organisme apolitique chargé de la tenue des élections provinciales, des élections partielles et des référendums. Pour obtenir de plus amples renseignements, rendez-vous sur elections.on.ca ou composez le 1 888 668-8683 (ATS : 1 888 292-2312). Consultez l'outil d'inscription des électeurs pour les élections provinciales, les élections municipales et les élections des conseils scolaires à l'adresse www.inscriptionvoteon.ca.

Also available in English

