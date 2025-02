Un service spécial de bus dès jeudi matin le long du tracé du REM

Ralentissement prolongé du service du REM

MONTRÉAL, le 19 févr. 2025 /CNW/ - Dans le contexte actuel du ralentissement de service du REM, l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) et le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) et la filière Infrastructure de la Caisse de placement et de dépôt (CDPQi), en collaboration avec la Société de transport de Montréal (STM) et le Réseau de transport de Longueuil (RTL), annoncent le déploiement de dizaines d'autobus supplémentaires en soutien au REM, dès le 20 février au matin, pour faciliter les déplacements entre le centre-ville de Montréal et la Rive-sud. Cette mesure temporaire, pour une durée indéterminée, offerte pendant les heures de pointe, vise à offrir une option supplémentaire aux usagers, jusqu'à ce que le REM solutionne les problèmes techniques en cours.

Bien que ces mesures spéciales ne pourront jamais remplacer un service comme celui du REM, nous sommes confiants que ces navettes en soutien offriront plus de prévisibilité pour les déplacements des usagers.

« Les gens doivent pouvoir continuer à se déplacer comme à l'habitude et ça prend un minimum de prévisibilité. Cet ajustement important aura une différence pour le quotidien des gens en attendant le retour à la normale. Et s'il faut faire d'autres ajustements, nous le ferons, » a déclaré Benoit Gendron, directeur général de l'ARTM.

« Notre priorité sera toujours d'offrir un service de qualité à nos usagers. Les équipes s'affairent actuellement à déployer les solutions sur le réseau. Tant que le service du REM ne répondra pas aux attentes de performance de CDPQ Infra, ces navettes permettront d'offrir des options alternatives pour les déplacements nos usagers, » a déclaré Jean-Marc Arbaud, Président et Chef de la direction de CDPQ Infra.

« La STM répond à l'appel pour assurer une desserte adéquate aux usagers du REM face à cette situation de ralentissement de service. Quand nous investissons collectivement dans l'attractivité de l'ensemble des réseaux de transport collectif, nous en ressortons tous gagnants » a déclaré Marie-Claude Léonard, directrice générale de la STM.

En bref

Service spécial de bus : Entre la Gare Centrale et Brossard : navette 721 de la STM, fréquence à toutes les 4 min en heures de pointe (6 h à 9 h 30 et 15 h à 18 h 30) en semaine. Entre la Gare Centrale et l'Île-des-Sœurs : navette 568 de la STM, fréquence à toutes les 20 minutes en heures de pointe (6 h à 9 h 30 et 15 h à 18 h 30) 7 jours sur 7. Entre la Gare Centrale et la station Panama : navette 722 du RTL, fréquence à toutes les 10 minutes en heures de pointe (6 h à 9 h 30 et 15 h à 18 h 30) en semaine.

Autre information : Ces navettes pourront circuler exceptionnellement sur la voie réservée du pont Samuel-de- Champlain . Un titre valide est nécessaire sur toute la longueur du trajet.



D'autres options en cas d'interruption de service du REM

Rappelons aux usagers que plusieurs options de transport collectif seront toujours disponibles, en cas d'interruption de service du REM, pour permettre aux usagers de se déplacer entre la Rive-Sud et Montréal, dont le service de relève normal du REM et :

Depuis le centre-ville de Montréal : À partir de la ligne orange du métro : rendez-vous au métro Longueuil , sur la ligne jaune, où plusieurs autobus desservent la Rive-Sud, incluant les stations du REM.

Depuis la Rive-Sud : des lignes de train de banlieue relient le centre-ville en heure de pointe.

Des efforts additionnels seront également déployés pour renforcer les communications auprès des usagers afin de mieux les renseigner, en temps opportun, sur l'état du service et les options de transport collectif qui s'offrent à eux pour se déplacer en cas d'interruption ou de ralentissement du REM.

À propos de l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM)

Dans une perspective de développement durable et de cohésion régionale, l'ARTM planifie, organise, finance, développe et fait la promotion du transport collectif et du transport adapté dans la région métropolitaine de Montréal, afin d'offrir une expérience de mobilité simple, intégrée, fluide et efficace. Pour ce faire, l'ARTM travaille à mobiliser les forces vives du milieu des transports collectifs autour d'une vision unifiée.

@artm.quebec @ARTM @artm_quebec ARTM

SOURCE Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM)

Information aux médias: Isabella Brisson-Urdaneta, Conseillère, Affaires publiques et communications, [email protected]