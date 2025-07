L'ARTM S'ASSOCIE À MASABI POUR DÉVELOPPER UNE NOUVELLE SOLUTION BILLETTIQUE

Cet accord permettra à la région métropolitaine de bénéficier d'un réseau de transport collectif encore plus efficace et attrayant

MONTRÉAL, le 16 juill. 2025 /CNW/ - L'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) annonce l'octroi un contrat à l'entreprise britannique Masabi pour le développement et la mise en œuvre d'une nouvelle solution billettique dans le cadre du projet Concerto, une initiative de transformation majeure visant à moderniser l'expérience client en transport collectif dans la région métropolitaine de Montréal.

Masabi est un pionnier des solutions de paiement en transport collectif. Elle propose une plateforme infonuagique de type Software-as-a-Service (SaaS), appelée Justride, qui permet aux agences de transport de déployer rapidement des systèmes de perception tarifaire modernes, flexibles et évolutifs. Cette plateforme prend en charge divers modes de paiement, notamment les cartes bancaires sans contact, les téléphones intelligents, les cartes à puce et les billets mobiles. Déjà adoptée par plus de 200 agences à travers le monde -- au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Europe et en Australie -- la solution de Masabi simplifie l'expérience utilisateur, réduit les coûts d'exploitation et facilite l'intégration avec d'autres services de mobilité. Pour soutenir la mise en place d'un système tarifaire moderne et intégré dans la région métropolitaine de Montréal, Masabi collabore avec la firme d'ingénierie mondiale WSP.

Le projet Concerto représente une transformation complète et progressive de l'ensemble du système billettique dans la région métropolitaine. Plusieurs livrables sont déjà disponibles ou en cours de déploiement. Notamment, depuis 2024, les utilisateurs peuvent recharger leur carte OPUS via l'application Chrono, avec près d'un achat sur deux effectué grâce à cette fonctionnalité. De plus, l'ARTM mène actuellement des phases de tests pour le lancement de titres de transport virtuels sur téléphones intelligents. Dans la prochaine phase, les paiements par carte de crédit et de débit seront introduits progressivement, permettant aux clients de payer directement avec leur carte bancaire ou leur appareil mobile. Ces avancées démontrent la capacité du projet à livrer des résultats concrets répondant aux besoins des citoyens.

Le projet prévoit la mise à jour de plus de 12 000 équipements répartis sur cinq territoires et mobilise plusieurs partenaires clés : la Société de transport de Montréal (STM), le Réseau de transport de Longueuil (RTL), la Société de transport de Laval (STL), exo et la Ville de Montréal. La coordination interorganisationnelle est au cœur du succès du projet. De plus, une stratégie de déploiement sans interruption de service a été adoptée afin d'anticiper les risques et d'assurer l'alignement des équipes.

Le projet respecte l'enveloppe budgétaire approuvée de 146 M$, incluant les fonds de contingence. Il est à noter que le coût du projet Concerto se compare très favorablement à des initiatives similaires à l'échelle mondiale. Cela s'explique notamment par la réutilisation d'équipements existants, limitant les coûts d'infrastructure; une approche rigoureuse de négociation, qui a permis de réduire les coûts de 95 M$ entre les deux appels d'offres; et le choix d'une solution infonuagique plus flexible, évolutive et économique. Grâce à cette approche, la nouvelle solution billettique pourra continuer d'évoluer, en ajoutant des fonctionnalités et en demeurant moderne et performante, sans nécessiter un remplacement complet du système. Il est également important de souligner que cette nouvelle solution remplacera le système OPUS, qui, bien qu'arrivant à la fin de sa vie utile, a répondu aux besoins des usagers pendant 20 ans.

« Concerto, c'est bien plus qu'un projet techno : c'est une transformation en profondeur de l'expérience client en transport collectif. C'est une priorité pour l'ARTM, et on avance avec prudence, étape par étape, en livrant des résultats concrets -- comme la recharge mobile de la carte OPUS, déjà en service. Soyons clairs : le projet est bien encadré, avec une gouvernance solide, des suivis rigoureux, et des tests avant chaque déploiement, » a déclaré Benoit Gendron, directeur général de l'ARTM. « On croit profondément en Concerto, parce qu'il reflète notre engagement envers un transport collectif encore plus efficace et attrayant. »

« L'annonce d'aujourd'hui marque une étape importante dans l'adoption d'approches logicielles modernes pour la mise en œuvre de systèmes de paiement tarifaire. En optant pour un modèle SaaS plutôt que pour une approche traditionnelle lourde et rigide, l'ARTM pourra offrir une innovation continue et régulière, à un coût bien moindre », a affirmé Brian Zanghi, PDG de Masabi. « Nous sommes ravis d'accueillir l'ARTM dans notre réseau de clients, qui comprend de grandes villes à travers le monde, et nous avons hâte de livrer un système de perception tarifaire de pointe qui ravira les usagers à un prix raisonnable. »

