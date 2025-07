FERMETURE DU REM PENDANT L'ÉTÉ 2025 - L'ARTM rappelle les alternatives de mobilité et les mesures d'atténuation servant à faciliter les déplacements dans le corridor du pont Samuel-de Champlain

MONTRÉAL, le 30 juin 2025 /CNW/ - L'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) souhaite rappeler aux usagers les alternatives de mobilité et les mesures d'atténuation qui seront mises en place durant la fermeture complète du REM, du 5 juillet au 17 août 2025, en prévision de la prochaine mise en service du réseau. Le service du REM sur l'antenne Rive-Sud reprendra à compter du 18 août, le détail des horaires de reprise du service sera disponible plus tard cet été.

Les usagers sont encouragés à considérer, lorsque possible, se déplacer hors des heures de pointe ou à favoriser le télétravail. Plusieurs options de transport collectif demeurent disponibles pour se déplacer entre la Rive-Sud et Montréal, notamment via le métro (ligne jaune) et le train de banlieue (lignes Mont-Saint-Hilaire et Candiac).

Durant cette période de fermeture, certaines lignes régulières d'autobus d'exo feront l'objet d'une bonification. À cette fin, les lignes d'exo desservant les terminus Longueuil et Angrignon verront leur fréquence augmenter. Le RTL maintiendra quant à lui une fréquence régulière (au lieu de l'horaire d'été) sur plusieurs lignes d'autobus reliant les stations du REM au terminus Longueuil. Nous invitons les usagers à prioriser ces lignes pour leurs déplacements vers le centre-ville de Montréal.

Mesures d'atténuation

Pour maintenir la mobilité dans le corridor du pont Samuel-De Champlain, des services d'autobus seront déployés entre la Rive-Sud et le centre-ville de Montréal. L'ARTM a également mis en place des mesures préférentielles pour bus afin d'augmenter la fiabilité et la fluidité des services, soit des voies réservées sur certains axes, la programmation de la présence policière à certaines intersections de la Ville de Montréal et un stationnement qui permettra une meilleure régulation des autobus. L'ARTM et ses partenaires mettront également des unités de vigie en place afin d'apporter des ajustements au besoin.

Lignes Directions Fréquences 721 (STM) Brossard ↔ Du Quartier ↔ terminus Centre-ville 2 à 4 minutes en pointe 722 (RTL) Panama ↔ terminus Centre-ville 2 à 4 minutes en pointe 568 (STM) Île-des-Sœurs ↔ 800 rue de la Gauchetière O. 20 minutes 176 (STM) Île-des-Sœurs ↔ 800 rue de la Gauchetière O. 20 minutes Taxi collectif T72 (RTL) Panama ↔ Île-des-Sœurs 30 minutes

Il est important de noter :

Le service des lignes 721 et 722 sera offert depuis le 800 De La Gauchetière O. le samedi 5 et dimanche 6 juillet (comme c'est le cas actuellement).

722 sera offert depuis le 800 De La Gauchetière O. le samedi 5 et dimanche 6 juillet (comme c'est le cas actuellement). La ligne 176 sera prolongée entre la station REM Île-des-Sœurs et le 800 De La Gauchetière O. à partir du lundi 7 juillet.

Tarification

Pour les mois de juillet et août inclusivement, les navettes 721, 722, 568, 176, et le taxi collectif T72 seront disponibles en libre accès aux usagers. Le service du REM sera également en libre accès du 1er au 4 juillet ainsi que du 18 au 31 août. L'accès à tous les autres services de transport collectif nécessite un titre de transport valide.

Il est important de rappeler qu'aucun service d'autobus ne peut remplacer la fréquence ni la capacité du REM . Par conséquent, certaines périodes de forte affluence pourraient donc entraîner un achalandage élevé et des temps d'attente conséquents.

Accompagnement de la clientèle

Une vaste campagne de communication est en cours afin d'informer les usagers et les accompagner dans la planification de leurs déplacements, incluant :

Site Web REM regroupant tous les renseignements sur les fermetures et les services d'autobus : rem.info/fermeture-ete2025 .

. Accompagnement terrain par des agents de service à la clientèle.

Application de mobilité Chrono et Transit : diffusion des horaires, alertes et bannières.

et Transit : diffusion des horaires, alertes et bannières. Campagnes publicitaires dans les médias sociaux, les journaux et à la radio.

Signalétique en stations, écrans d'information et affichage dans le réseau.

Collaboration avec les municipalités pour relayer l'information localement.

À propos de l'ARTM

Dans une perspective de développement durable et de cohésion régionale, l'ARTM planifie, organise, finance, développe et fait la promotion du transport collectif et du transport adapté dans la région métropolitaine de Montréal, afin d'offrir une expérience de mobilité simple, intégrée, fluide et efficace. Pour ce faire, l'ARTM travaille à mobiliser les forces vives du milieu des transports collectifs autour d'une vision unifiée.

