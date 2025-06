Grilles tarifaires 2025-2026 : entrée en vigueur le 1er juillet - L'ARTM applique l'indexation de 3 % en moyenne des tarifs des titres de transport dans la région métropolitaine

MONTRÉAL, le 27 juin 2025 /CNW/ - À la suite de l'annonce faite en avril dernier, l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) souhaite rappeler aux usagers et aux citoyens de la région métropolitaine de Montréal l'entrée en vigueur des nouvelles grilles tarifaires. Ces dernières seront applicables dans le réseau de transport collectif métropolitain dès le 1er juillet prochain. L'indexation annuelle des tarifs permet à l'ARTM et à ses partenaires de continuer d'offrir des services de transport collectifs fiables et abordables.

En bref

Au 1 er juillet 2025, la majorité des titres de transport feront l'objet d'une indexation moyenne des tarifs de 3 %

juillet 2025, la majorité des titres de transport feront l'objet d'une indexation moyenne des tarifs de 3 % Maintien des tarifs des titres 1 et 2 passages

Poursuite du lissage des titres bus spéciaux liés à la mise en service du REM ainsi que des titres à passage(s) Tous modes AB

Pour connaître le bon titre et le bon support à utiliser pour votre déplacement, utilisez l'outil Sélecteur de titre , disponible sur le site Web de l'ARTM et à partir de l'appli Chrono

, disponible sur le site Web de l'ARTM et à partir de l'appli Évitez les files d'attente en achetant et en ajoutant vos titres de transport à votre carte OPUS, où vous voulez, quand vous voulez, avec l'appli Chrono .

Par ailleurs, conformément à la planification prévue dans le cadre du projet de refonte tarifaire, certains anciens titres de transport exo, TRAM et TRAIN seront retirés.

Fermeture planifiée du REM à l'été 2025

L'ARTM rappelle également aux usagers qu'en prévision de la prochaine mise en service du REM, les essais dynamiques qui seront réalisés sur l'ensemble du réseau cet été nécessitent la fermeture complète du REM pour une durée de 6 semaines , du 5 juillet au 17 août 2025. La prochaine mise en service du REM va améliorer l'offre de service en transport collectif dans la région métropolitaine, étant le projet de transport collectif le plus important dans la région depuis le métro de Montréal.

Grilles tarifaires

Pour prendre connaissance de la tarification qui entrera en vigueur dans la région métropolitaine de Montréal à compter du 1er juillet 2025, consultez la section Titres et grilles tarifaires du site Web l'ARTM :

Transport collectif régulier : https://www.artm.quebec/grille-tarifaire/

Transport adapté : https://www.artm.quebec/grille-tarifaire-transport-adapte/

À propos de l'ARTM

Dans une perspective de développement durable et de cohésion régionale, l'Autorité régionale de transport métropolitain planifie, organise, finance, développe et fait la promotion du transport collectif et du transport adapté dans la région métropolitaine de Montréal, afin d'offrir une expérience de mobilité simple, intégrée, fluide et efficace. Pour ce faire, l'Autorité travaille à mobiliser les forces vives du milieu des transports collectifs autour d'une vision unifiée.

SOURCE Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM)

Information aux médias : Équipe des relations médias, [email protected]