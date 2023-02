BEIJING, 28 février 2023 /CNW/ - Un reportage du China Daily

La China International Import Expo (CIIE), une plateforme clé de la Chine soutenant ses efforts d'ouverture de haut niveau, devrait continuer à créer d'énormes occasions d'affaires pour les entreprises étrangères participantes, grandes et petites, selon des experts et des représentants gouvernementaux qui ont pris la parole dans le cadre d'un séminaire vendredi dernier.

Ils ont également mentionné que la sixième édition annuelle de l'exposition, qui aura lieu hors ligne à Shanghai en novembre, aidera ces entreprises à pénétrer le gigantesque marché de la Chine, en plus d'injecter davantage d'énergie positive dans la reprise économique mondiale, qui est confrontée à de sombres perspectives.

Sun Shangwu, rédacteur en chef adjoint du China Daily, a déclaré que la CIIE a évolué rapidement au cours des cinq dernières années pour devenir une vitrine sur les efforts déployés par la Chine pour promouvoir son nouveau modèle de développement à double circulation.

Maintenant, a-t-il ajouté, la CIIE est une plateforme pour stimuler l'ouverture de haut niveau et un bien public mondial que le monde entier peut partager. L'exposition annuelle joue un rôle important dans le développement économique mondial.

Ce modèle de développement à double circulation met l'accent sur l'économie domestique tout en soulignant l'interaction positive entre les flux économiques nationaux et internationaux.

Chen Chunjiang, ministre adjoint du Commerce, a déclaré : « L'exposition est une décision importante prise par les dirigeants chinois afin de promouvoir un nouveau cycle d'ouverture de haut niveau, et un geste clé de la Chine pour ouvrir activement son marché au reste du monde. »

M. Chen a également dit que la CIIE se tiendra entièrement hors ligne en novembre, comme prévu.

Ses propos ont fait la une d'un séminaire sur la promotion mondiale de la CIIE, qui avait lieu à Beijing. L'événement a été organisé conjointement par le Bureau de la CIIE et le National Exhibition and Convention Center (Shanghai) et mis sur pied par China Daily.

Selon le Bureau de la CIIE, organisateur de l'exposition, en date de mercredi, plus de 500 entreprises s'étaient inscrites à la sixième édition et plus de 200 000 mètres carrés d'espace d'exposition avaient été réservés.

S'appuyant sur des mégadonnées, l'exposition de cette année permettra d'établir des liens entre les acheteurs et les vendeurs aussi précisément que possible et s'efforcera d'inviter plus d'acheteurs ciblés par l'exposant de diverses façons, a indiqué le Bureau.

M. Sun a dit : « Forte d'une influence croissante et de commentaires de plus en plus positifs à l'échelle de la planète, la CIIE témoigne de l'expansion de l'ouverture de la Chine.

Au cours des cinq dernières années, les entreprises participantes, qu'il s'agisse de chefs de file de l'industrie du Fortune Global 500 ou de petites entreprises de pays sous-développés, ont toutes grandement tiré parti de la CIIE. Leurs expériences avec la CIIE sont de magnifiques exemples d'une Chine qui prône plus d'ouverture, d'inclusion, d'équilibre et d'avantages pour tous sur le plan de la mondialisation économique. »

Les dirigeants de multinationales ont également fait l'éloge de la CIIE.

Zhang Xiqiang, président et chef de la direction de Nestlé SA Greater China, a déclaré que non seulement la CIIE rassemble un large éventail de produits et de services mondiaux, mais aussi elle constitue une plateforme idéale pour approfondir les dialogues et la coopération.

« La CIIE ne fait pas qu'apporter en Chine le meilleur de l'innovation mondiale; elle met aussi en valeur le meilleur de l'innovation du pays », a expliqué Fabrice Megarbane, président-directeur général de L'Oréal, Zone Asie du Nord, de L'Oréal Chine.

M. Lan Zhenzhen, responsable des affaires de la société et de l'engagement chez L'Oréal, Asie du Nord et Chine, a affirmé que la CIIE, en tant que première exposition portant sur l'importation à l'échelle nationale, devrait aider davantage les multinationales à tirer parti de l'énorme potentiel du gigantesque marché de la Chine.

