Un second mandat pour Pierre-Paul Noreau à la présidence du Conseil de presse du Québec

MONTRÉAL, le 28 mai 2026 /CNW/ - À l'unanimité des voix, les membres du conseil d'administration du Conseil de presse du Québec (CPQ) ont voté en faveur du renouvellement de mandat de leur président Pierre-Paul Noreau. Son remarquable engagement et son apport exceptionnel au fil de ses quatre premières années en fonction sont à l'origine de la confiance exprimée par l'ensemble des administrateurs du Conseil.

« Apprécié par les membres du conseil d'administration, Pierre-Paul est un administrateur efficace et un excellent ambassadeur, tant auprès des directions des médias et des journalistes que des instances gouvernementales, souligne le vice-président, François Aird. Il a notamment contribué à la hausse substantielle du budget d'opération du CPQ, en intervenant auprès du ministère de la Culture et des Communications qui a doublé son financement, de même qu'en ralliant un tout nouveau contingent de médias comme membres du Conseil de presse. »

M. Noreau a formé avec la secrétaire générale Caroline Locher un tandem hautement dynamique pendant leurs quatre années de collaboration à la direction du CPQ. Tout en maintenant des conditions optimales pour traiter rigoureusement les plaintes du public, ils ont déployé ensemble de nouvelles initiatives, l'une en formation en déontologie destinée aux journalistes et aux étudiants en journalisme, et l'autre visant à sensibiliser le public aux caractéristiques d'une information professionnelle.

« Je remercie les administrateurs du Conseil de leur appui, commente M. Noreau. Je rends hommage à leur implication, à leurs compétences et à leur dévouement. Si, aujourd'hui, le Conseil jouit toujours d'une forte crédibilité, c'est en bonne partie grâce à eux et, bien sûr, au rigoureux travail de la talentueuse équipe du Conseil. Je reste profondément convaincu que le CPQ est un vecteur de changement performant qui contribue à offrir au public québécois une information de qualité.»

Le nouveau mandat du président se terminera le 19 mai 2030. M. Noreau, qui représente le public au sein du CPQ, est consultant en information, ayant travaillé dans le milieu des médias pendant 42 ans, notamment comme président du quotidien Le Droit et vice-président du quotidien Le Soleil.

À propos

Le Conseil de presse du Québec est un organisme privé, à but non lucratif, qui œuvre depuis 1973 à la protection de la liberté de presse et à la défense du droit du public à une information de qualité. Son action s'étend à tous les médias d'information distribués ou diffusés au Québec, qu'ils soient membres ou non du Conseil, qu'ils appartiennent à la presse écrite ou électronique. Le Conseil reçoit les plaintes du public et rend des décisions relativement à la déontologie journalistique. Mécanisme d'autorégulation de la presse, le Conseil ne peut être assimilé à un tribunal civil, il ne possède aucun pouvoir judiciaire, réglementaire, législatif ou coercitif; il n'impose aucune sanction autre que morale.

Le Conseil de presse remercie Cision d'avoir rendu possible l'envoi de ce communiqué.

SOURCE CONSEIL DE PRESSE DU QUEBEC

RENSEIGNEMENTS : Geneviève Michaud, directrice de la déontologie, Conseil de presse du Québec, [email protected]