Le Conseil de presse accueille trois nouveaux membres associés

MONTRÉAL, le 28 avril 2026 /CNW/ - Le Conseil de presse du Québec est fier d'accueillir de nouveaux membres associés.

Trois nouveaux médias se sont joints au Conseil de presse du Québec récemment à titre de membres associés. Il s'agit de :

Le journal des voisins

Le journal des voisins est un journal local indépendant, communautaire et gratuit. Il s'adresse aux citoyens de l'arrondissement montréalais d'Ahuntsic-Cartierville. Le journal des voisins est présent en ligne et publié bimestriellement en version papier.

https://journaldesvoisins.com/

Montréal Campus

Montréal Campus est un média étudiant de l'Université du Québec à Montréal (UQAM). Ce journal formateur traite de tout sujet qui peut toucher son public cible sous forme d'articles écrits, de photoreportages, de vidéos et de balados. Montréal Campus publie au moins deux éditions imprimées par année.

https://montrealcampus.ca/

Quartier Libre,

Quartier Libre est un média étudiant de l'Université de Montréal (UdeM). Il informe les étudiants en offrant aux futurs journalistes l'opportunité de vivre leurs premières expériences. Quartier Libre existe et mène sa mission depuis plus de trente ans.

https://quartierlibre.ca/

Toute association journalistique ou média d'information intéressé aux activités du Conseil de presse du Québec, partageant ses objectifs et désirant en devenir membre, peut envoyer une demande par écrit au président du conseil d'administration, Pierre-Paul Noreau.

Pour en savoir plus sur le processus d'adhésion au Conseil de presse, n'hésitez pas à communiquer avec nous : [email protected]

À propos du Conseil de presse

Le Conseil de presse du Québec est un organisme privé, à but non lucratif, qui œuvre depuis plus de 50 ans à la protection de la liberté de la presse et à la défense du droit du public à une information de qualité. Son action s'étend à tous les médias d'information distribués ou diffusés au Québec, qu'ils soient membres ou non du Conseil, qu'ils appartiennent à la presse écrite ou électronique. Le Conseil reçoit les plaintes du public et rend des décisions relativement à la déontologie journalistique. Mécanisme d'autorégulation de la presse, le Conseil ne peut être assimilé à un tribunal civil, il ne possède aucun pouvoir judiciaire, réglementaire, législatif ou coercitif; il n'impose aucune sanction autre que morale.

Le Conseil de presse remercie Cision d'avoir rendu possible l'envoi de ce communiqué.

SOURCE CONSEIL DE PRESSE DU QUEBEC

RENSEIGNEMENTS : Conseil de presse du Québec, [email protected]