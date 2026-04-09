Un robot pour vous accueillir au Centre des congrès de Québec!

QUÉBEC, le 9 avril 2026 /CNW/ - Un nouveau collègue bien spécial se joint à l'équipe d'accueil du Centre des congrès de Québec cette fin de semaine! Il s'agit de Polo, un robot mobile autonome qui accueillera les visiteurs et les participants à l'occasion du Salon international du livre de Québec (8 au 12 avril 2026) et du Festival Nadeshicon (10 au 12 avril 2026).

Un aperçu de Polo le robot, aux couleurs du Centre des congrès de Québec. (Groupe CNW/Société du Centre des congrès de Québec)

Capable de guider des visiteurs dans un bâtiment et de transporter des objets d'un point A à un point B, Polo est également en mesure de prendre les ascenseurs, de traverser des portes automatisées, de parler, d'échanger des textos ou des appels, et même de diffuser de la musique. Ce robot est une fabrication sur mesure par Sir Stewart, une entreprise québécoise se spécialisant dans les solutions automatisées.

Sa présence au Centre des congrès de Québec promet de surprendre les participants et d'enrichir leur expérience grâce à une approche d'accueil inédite et technologique! Cette initiative s'inscrit dans une volonté d'explorer de nouvelles façons d'intégrer l'innovation au service de l'événementiel.

Où et quand croiser Polo dans le Centre des congrès de Québec?

Vendredi 10 avril : Entre 10 h et 12 h au hall 2000.

Vendredi 10 avril : Entre 15 h et 20 h à l'entrée située au 1000, boul. René-Lévesque Est.

Samedi 11 avril : Entre 9 h à 17 h au hall 300 et dans le corridor public du niveau 3.

À propos du Centre des congrès de Québec

Ayant pour mission de solliciter la venue de congrès et d'événements d'envergure, le Centre des congrès de Québec génère par ses activités plus de 135 M$ en retombées économiques annuellement pour Québec, tout en contribuant au rayonnement de la capitale, de ses industries clés et de sa communauté scientifique. Certifié Biosphere, LEED-CI et BE, et AIPC Quality Gold Standards, la plus haute certification de l'industrie, le Centre des congrès se distingue également par ses standards de gestion exemplaires, le savoir-faire de son équipe tout sauf conventionnelle et l'excellence de son service à la clientèle.

SOURCE Société du Centre des congrès de Québec

Source : Ann Cantin, Directrice, Communications et mise en marché, Centre des congrès de Québec, 418 564-1312, [email protected]