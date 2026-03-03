Natacha Jean nommée présidente du conseil d'administration au Centre des congrès de Québec

QUÉBEC, le 3 mars 2026 /CNW/ - La Société du Centre des congrès de Québec est heureuse d'accueillir la nouvelle présidente de son conseil d'administration, Mme Natacha Jean.

Le Conseil des ministres a procédé à cette nomination le 25 février 2026. C'est d'ailleurs la toute première fois qu'une femme est nommée présidente du conseil à la Société du Centre des congrès de Québec.

Crédit photo : Micrologic.ca (Groupe CNW/Société du Centre des congrès de Québec)

Forte de plus de 20 ans d'expérience dans la mise en œuvre de plans stratégiques dans le domaine du développement économique, de l'entrepreneuriat et l'éducation, Mme Jean apporte avec elle une vision innovante, qui bénéficiera à l'organisation.

« Cette nomination témoigne de notre volonté de promouvoir un leadership diversifié et inspirant. À l'issue d'un processus de sélection rigoureux, Mme Jean s'est démarquée par sa vision stratégique, sa capacité à établir des passerelles efficaces entre les secteurs public et privé, ainsi que par son aptitude à développer des partenariats durables. Je tiens également à saluer le travail de M. Alain Aubut, qui a présidé le conseil d'administration depuis octobre 2020. Son engagement et son leadership ont contribué de façon significative au positionnement et au développement de la Société du Centre des congrès de Québec. Nous le remercions sincèrement pour sa précieuse contribution », exprime Amélie Dionne, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine.

Reconnue pour son leadership et son approche mobilisatrice axée sur les résultats, Natacha Jean a dirigé plusieurs organismes provinciaux en émergence, dont le Lab-École et le Défi OSEntreprendre. Elle contribue actuellement à la croissance et au positionnement de Micrologic, une entreprise fondée à Québec qui se spécialise en solutions numériques et infonuagiques.

« Félicitations à Natacha Jean et bienvenue au sein de notre belle organisation! Nous sommes enthousiastes et impatients de collaborer avec elle. Mme Jean sera indéniablement un atout pour la gouvernance d'excellence et le rayonnement du Centre, spécialement avec les projets de notre Vision 2028 », ajoute Mme Caroline Lepage, présidente-directrice générale du Centre des congrès de Québec.

Tout en saluant l'arrivée de Mme Jean, l'ensemble des membres du conseil d'administration ainsi que le personnel de la Société désirent remercier M. Alain Aubut pour son engagement et sa contribution au cours des dernières années. M. Aubut était président du conseil d'administration depuis octobre 2020.

À propos du Centre des congrès de Québec

Ayant pour mission de solliciter la venue de congrès et d'événements d'envergure, le Centre des congrès de Québec génère par ses activités plus de 135 M$ en retombées économiques annuellement pour Québec, tout en contribuant au rayonnement de la capitale, de ses industries clés et de sa communauté scientifique. Certifié Biosphere, LEED-CI et BE, et AIPC Quality Gold Standards, la plus haute certification de l'industrie, le Centre des congrès se distingue également par ses standards de gestion exemplaires, le savoir-faire de son équipe tout sauf conventionnelle et l'excellence de son service à la clientèle.

Source : Ann Cantin, Directrice, Communications et mise en marché, Centre des congrès de Québec, 418 564-1312, [email protected]