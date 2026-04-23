Des milliers de visiteurs et des millions en retombées : 11 congrès internationaux à venir au Centre des congrès de Québec en 2026

QUÉBEC, le 23 avril 2026 /CNW/ - Le Centre des congrès de Québec annonce qu'il sera l'hôte de 11 congrès de portée internationale en 2026, confirmant une fois de plus le positionnement de la capitale nationale comme une destination d'affaires de premier plan.

Centre des congrès de Québec (Groupe CNW/Société du Centre des congrès de Québec)

Au total, plus de 6 000 participants provenant de dizaines de pays sont attendus. Chaque congrès tenu au Centre contribue directement à l'économie locale, notamment dans les secteurs de l'hébergement, de la restauration, du transport, du commerce de détail et des activités touristiques. Pour la grande région de Québec, ces événements internationaux devraient générer des retombées économiques estimées à plus de 13,6 M$.

« Accueillir 11 événements de calibre international est une marque de confiance extraordinaire envers Québec et envers notre organisation. Chacun de ces congrès constitue une vitrine pour notre ville, une occasion de tisser des liens durables avec des communautés d'experts et de générer des retombées économiques, sociales et intellectuelles significatives pour toute la région », souligne Mme Caroline Lepage, présidente-directrice générale du Centre des congrès de Québec.

La programmation 2026 se distingue par la diversité des secteurs représentés, notamment l'environnement et le développement durable, les sciences des matériaux, la cristallographie, les polymères, le tourisme d'aventure, les sciences forestières, les assurances ainsi que la francophonie internationale. Cette variété témoigne de la capacité du Centre et de la destination à accueillir des événements d'envergure dans des domaines hautement spécialisés.

La saison s'amorcera en force dès le mois de mai avec le plus important congrès international de l'année : la 45e conférence annuelle de l'IAIA (International Association for Impact Assessment). Elle réunira à elle seule quelque 1 400 délégués. Par la suite, Québec International tiendra la 3e édition de son Rendez-vous d'affaires de la Francophonie, un événement politique et économique de premier plan rassemblant 600 participants issus des pays francophones. Pour clore la saison, le Sommet mondial de l'ATTA (Adventure Travel Trade Association) accueillera 800 professionnels du tourisme d'aventure, suivi d'IMAT 2026, le rendez-vous annuel de l'ASM International, qui attend 750 ingénieurs spécialisés en technologies de fabrication.

Le succès de cette année revêt une signification toute particulière, alors que le Centre des congrès de Québec célèbre cet été son 30e anniversaire, marquant trois décennies d'accueil d'événements d'envergure et de rayonnement international.

Les 11 congrès internationaux en bref

À propos du Centre des congrès de Québec

Ayant pour mission de solliciter la venue de congrès et d'événements d'envergure, le Centre des congrès de Québec génère par ses activités plus de 135 M$ en retombées économiques annuellement pour Québec, tout en contribuant au rayonnement de la capitale, de ses industries clés et de sa communauté scientifique. Certifié Biosphere, LEED-CI et BE, et AIPC Quality Gold Standards, la plus haute certification de l'industrie, le Centre des congrès se distingue également par ses standards de gestion exemplaires, le savoir-faire de son équipe tout sauf conventionnelle et l'excellence de son service à la clientèle.

SOURCE Société du Centre des congrès de Québec

Source : Ann Cantin, Directrice, Communications et mise en marché, Centre des congrès de Québec, 418 564- 1312, [email protected]