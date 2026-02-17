Le Centre des congrès de Québec accueille le Salon YQB

QUÉBEC, le 17 févr. 2026 /CNW/ - Le Centre des congrès de Québec et l'Aéroport international Jean-Lesage de Québec sont heureux d'annoncer l'ouverture officielle du Salon YQB. Pensé pour répondre aux besoins des voyageurs d'affaires, cet espace détente au cœur du Centre des congrès allie confort et tranquillité, à l'image des meilleurs salons d'affaires. L'endroit idéal pour finaliser une présentation en toute quiétude avant sa conférence, se détendre entre deux séances d'atelier lors d'un congrès, ou encore consulter ses courriels en attendant son départ.

Mme Caroline Lepage, PDG du Centre des congrès de Québec, en compagnie de M. Stéphane Poirier, président et chef de la direction de l’Aéroport international Jean-Lesage de Québec (crédit photo : Kesnel-Charles Pelletier). (Groupe CNW/Société du Centre des congrès de Québec)

Pour le confort des congressistes et des voyageurs d'affaires de passage au Centre des congrès, le Salon YQB propose :

Un aménagement invitant aux couleurs de YQB, entièrement meublé et équipé;

Un service WiFi gratuit et haute vitesse, idéal pour avancer des projets durant une pause-café;

Des collations, du café et d'autres breuvages variés pour faire le plein d'énergie avant de repartir en réunion ou vers l'aéroport;

Des écrans diffusant l'horaire des vols au départ de l'aéroport en temps réel;

Une salle de bain privée et universellement accessible.

Le tout dans un décor moderne et renouvelé, qui donne envie de s'évader… même en plein congrès!

La clientèle organisatrice d'événements peut également privatiser le Salon YQB dans le cadre d'une réception, d'un cocktail ou d'une réunion. Configurée pour offrir une atmosphère feutrée, cette salle peut accueillir jusqu'à 60 personnes.

Comment s'y rendre?

Le Salon YQB est situé au niveau 3 du Centre des congrès de Québec, accessible par le corridor public qui relie l'hôtel Hilton, l'hôtel Delta et les bureaux de Place Québec.

« Cette collaboration avec l'aéroport permet de redonner vie à l'un de nos espaces phares, stratégiquement situé au cœur du Centre des congrès. La fréquentation annuelle du Centre étant d'au moins 250 000 visiteurs par année, nous sommes heureux que l'aéroport profite de cette visibilité auprès de notre clientèle variée, et plus spécialement auprès des voyageurs d'affaires provenant de l'extérieur de la région de Québec. Situés à seulement une vingtaine de minutes l'un de l'autre, le Centre et l'aéroport partagent une proximité naturelle et sont des partenaires de longue date. Nous sommes ravis de lancer ce projet ensemble! », souligne Mme Caroline Lepage, présidente-directrice générale du Centre des congrès de Québec.

« L'ouverture d'un Salon YQB en plein cœur de Québec s'est naturellement imposée comme une occasion de faire rayonner, au-delà de nos murs, l'accueil et la convivialité qui caractérisent notre aéroport. En partenariat avec le Centre des congrès de Québec, ce nouvel espace marque une nouvelle étape dans notre volonté de nous ancrer dans l'écosystème d'affaires et de contribuer activement à la vitalité économique et au rayonnement de la région », ajoute Stéphane Poirier, président et chef de la direction de l'Aéroport international Jean-Lesage de Québec (YQB).

À propos du Centre des congrès de Québec

Ayant pour mission de solliciter la venue de congrès et d'événements d'envergure, le Centre des congrès de Québec génère par ses activités plus de 135 M$ en retombées économiques annuellement pour Québec, tout en contribuant au rayonnement de la capitale, de ses industries clés et de sa communauté scientifique. Certifié Biosphere, LEED-CI et BE, et AIPC Quality Gold Standards, la plus haute certification de l'industrie, le Centre des congrès se distingue également par ses standards de gestion exemplaires, le savoir-faire de son équipe tout sauf conventionnelle et l'excellence de son service à la clientèle.

SOURCE Société du Centre des congrès de Québec

Source : Ann Cantin, Directrice, Communications et mise en marché, Centre des congrès de Québec, 418 564-1312, [email protected]