CALGARY, AB, le 20 mars 2025 /CNW/ - Le 8 mars 2025, des agents de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) ont découvert et saisi environ 108 kg de cocaïne à la suite de l'examen secondaire d'un véhicule de transport commercial au point d'entrée de Coutts, dans le sud de l'Alberta. Le chargement du véhicule provenait des États-Unis et la drogue était dissimulée dans le véhicule.

L'Équipe intégrée de la police des frontières en Alberta, une opération policière conjointe entre la Police fédérale de la région du Nord-Ouest de la GRC, l'ASFC et le Service de police de Calgary, a été avisée et une enquête criminelle a été ouverte sur la personne qui conduisait.

Arshdeep Singh, 26 ans, un résident de Calgary, a été arrêté et accusé des infractions suivantes :

importation d'une substance réglementée, en contravention du paragraphe 6(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ;

; possession d'un article utilisé pour la production d'une substance désignée, en contravention du paragraphe 5(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances;

M. Singh comparaîtra devant la cour de justice de l'Alberta à Lethbridge le 7 mai 2025.

« Empêcher l'entrée de drogues dangereuses au Canada fait partie de l'engagement de l'ASFC à assurer la sécurité de nos collectivités et de nos rues. Cette importante saisie démontre l'important travail accompli par nos agents des services frontaliers alors que nous continuons de sécuriser et de protéger notre frontière aux côtés de nos partenaires responsables de l'application de la loi, la GRC et le Service de police de Calgary. »

Ben Tame, directeur, District du Sud de l' Alberta et du Sud de la Saskatchewan , Agence des services frontaliers du Canada

« Grâce à la collaboration entre divers organismes, une importante cargaison de cocaïne a été interceptée avant qu'elle ne puisse causer des dommages aux collectivités de l'Alberta, et des accusations de trafic de drogue ont été portées contre le conducteur. Cette opération réussie met en évidence l'importance d'une frontière solide et sécuritaire, ainsi que le travail d'équipe et l'échange de renseignements nécessaires pour protéger le public contre les effets dévastateurs des drogues illicites. »

Surintendant Sean Boser, officier responsable du Groupe fédéral des crimes graves et du crime organisé et de l'intégrité des frontières - Alberta , Police fédérale de la GRC, région du Nord-Ouest

« Il est essentiel de travailler avec nos partenaires des organismes d'application de la loi pour mettre fin au trafic de drogues. En interceptant ces drogues, qui passaient par les États-Unis, nous avons empêché des substances nocives d'entrer dans nos collectivités et avons collectivement rendu nos villes plus sûres. Ensemble, nous restons déterminés à préserver la sécurité publique et à démanteler ces organisations criminelles. »

Surintendant Jeff Bell , Division des opérations criminelles et du renseignement, Service de police de Calgary

