Un réseau scolaire plus efficace pour la réussite de nos élèves : le ministre Drainville se réjouit de l'adoption du projet de loi 23

QUÉBEC, le 7 déc. 2023 /CNW/ - Le ministre de l'Éducation, M. Bernard Drainville, est fier de l'adoption, par l'Assemblée nationale, du projet de loi modifiant principalement la Loi sur l'instruction publique et édictant la Loi sur l'Institut national d'excellence en éducation.

L'entrée en vigueur de la nouvelle loi jette les bases de la création de l'Institut national d'excellence en éducation (INEE), un institut indépendant ayant notamment comme mission de diffuser les meilleures pratiques pédagogiques. L'INEE formulera également des avis sur les programmes de formation des futurs enseignants.

L'accès aux données sera aussi amélioré, ce qui permettra une meilleure prise de décision. Le ministre aura maintenant accès à une information plus rapide et fiable. Par ailleurs, le dossier scolaire suivra les élèves tout au long de leur parcours scolaire, et ce, même s'ils changent d'organisation scolaire.

Cette nouvelle loi permettra également de rendre le réseau scolaire plus efficace grâce à une meilleure cohérence entre les orientations du gouvernement et leur concrétisation sur le terrain. Les directeurs généraux des centres de services scolaires seront nommés par le gouvernement sur recommandation du ministre et des ententes annuelles de gestion et de reddition de comptes seront conclues.

Citation :

« Je tiens à remercier tous mes collègues qui ont participé à la préparation de ce projet de loi. Que ce soit en commission ou au Ministère, le travail de collaboration a porté des fruits. Grâce à cette nouvelle loi, on vient améliorer l'efficacité du réseau. Je suis convaincu qu'une meilleure cohérence entre l'orientation gouvernementale et le terrain, un accès aux données amélioré et la création de l'Institut national d'excellence en éducation seront bénéfiques pour la réussite de nos jeunes. »

Bernard Drainville, ministre de l'Éducation et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches

Pour consulter le feuillet ou avoir plus de détails sur la gouvernance scolaire : https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/gouvernance-scolaire/gouvernance-scolaire

