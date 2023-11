- Excursion de China Unicom & Huawei dans les steppes de la Mongolie intérieure

SHENZHEN, Chine, 12 novembre 2023 /CNW/ - En Mongolie intérieure, l'une des cinq régions autonomes de la Chine, la ville préfectorale de Chifeng est réputée pour ses plaines verdoyantes qui s'étendent sur des kilomètres, ses rivières sinueuses et ses yourtes qui parsèment les prairies. Aussi idylliques que puissent être ces environnements ruraux, ils sont à peine isolés, car ils ont un accès étendu au réseau. Les barres de signal sont toujours pleines partout où les gens vivent, les animaux de ferme peuvent se déplacer librement avec des balises GPS, et les éleveurs peuvent profiter de leur vie nomade tout en restant connectés au monde extérieur.

Persévérance égale excellence

En août, le pittoresque parc forestier national de la région a attiré l'attention nationale grâce aux prestations en ligne d'une équipe mongole des arts de la scène. « Tout est à couper le souffle. Les artistes. Le paysage. La musique. Les costumes. » Les spectateurs ont été très impressionnés par ce qu'ils ont vu pendant les diffusions en direct. « Nous diffusons souvent en direct, mais nos performances ne seraient pas aussi harmonieuses sans le bon réseau. Nous utilisons les cartes SIM de China Unicom, et elles nous donnent plus qu'assez de trafic », a déclaré un artiste qui jouait la traditionnelle vièle à tête de cheval.

China Unicom a été largement reconnue, en Mongolie intérieure, pour son excellente qualité de réseau. En collaboration avec Huawei et d'autres partenaires, l'entreprise a obtenu le titre rare d'« opérateur excellent » dans le cadre de l'évaluation nationale de la qualité du réseau mobile en 2022 dans des endroits clés.

Située sur la frontière nord de la Chine, la Mongolie intérieure s'étend sur environ 2 400 kilomètres d'est en ouest. La diversité du relief, la population dispersée et l'insuffisance des transports sont autant de facteurs qui ajoutent à la complexité de la construction et de l'entretien des réseaux de communication dans la région.

Le directeur général adjoint explique que, afin d'assurer une couverture dans le plus grand nombre possible de régions peu peuplées, China Unicom a déployé des stations de base macro et micro qui peuvent fonctionner efficacement sur le spectre de 900 MHz. L'entreprise a également tiré parti des antennes directionnelles pour atténuer le signal dans les scénarios de mobilité à haute vitesse, et a accordé une grande importance à l'optimisation du réseau. L'expérience utilisateur est leur priorité absolue.

Distant, mais connecté

« Les plaines sont loin du reste du monde, mais les gens ne le sont pas. Nous pouvons facilement acheter et vendre des choses sur nos téléphones. China Unicom a changé nos vies, et nous sommes maintenant en contact avec le monde », a déclaré la propriétaire d'un ranch familial.

China Unicom a rapidement apporté une couverture étendue et rapide aux zones rurales en déployant des réseaux à faible bande sur 900 MHz. L'opérateur a permis de couvrir 98,5 % des villages administratifs, un chiffre qui n'était que de 53 % en 2018.

L'accès facile à des réseaux fiables a fondamentalement changé la façon dont les gens vivent dans ces villages. La propriétaire ajoute qu'elle peut regarder la télévision en tout temps, que les enfants peuvent étudier et se divertir sur Internet, et que les paiements mobiles éliminent le problème de l'argent comptant. Elle est heureuse de voir que moins de gens de la région s'en vont et que de plus en plus de gens viennent visiter la région.

La propriétaire partageait également sa joie de ne plus avoir besoin de chasser les animaux de la ferme, car elle peut toujours voir où ils se trouvent sur son téléphone. Soutenus par le vaste réseau à large bande de l'exploitant, les éleveurs peuvent ajouter leurs animaux aux systèmes GPS, installer des caméras haute définition dans les zones pastorales et déployer des systèmes automatiques d'eau potable pour les animaux. Le réseau fait tout le travail complexe, éliminant ainsi la nécessité de beaucoup de travail humain répétitif. Soutenus par la 4G/5G et les technologies de l'information avancées, l'agriculture et l'élevage dans la région se dirigent vers un développement plus durable.

China Unicom s'engage à faciliter la production et la vie des résidents locaux dans des régions qui auront un impact significatif, comme la télémédecine, les conseils juridiques et les achats en ligne.

