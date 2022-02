Un rendement de 15,9 % pour le Régime de rentes du Québec

QUÉBEC, le 24 févr. 2022 /CNW Telbec/ - En 2021, les fonds du Régime de rentes du Québec ont généré des rendements de 15,9 % pour le régime de base et de 14,4 % pour le régime supplémentaire. Ces informations sont tirées des résultats annuels publiés plus tôt aujourd'hui par la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ).

Depuis sa bonification en janvier 2019, le Régime de rentes du Québec est constitué de deux fonds distincts, soit le fonds du régime de base et le fonds du régime supplémentaire. Chaque fonds est investi à la CDPQ selon sa propre politique de placement.

Administré par Retraite Québec, le Régime de rentes du Québec a un horizon de placement à très long terme. Depuis sa création en 1966, le régime de base du RRQ a connu un taux de rendement moyen de 8,9 %, ce qui est semblable à celui de l'ensemble des caisses de retraite canadiennes.

Selon la dernière évaluation actuarielle du Régime, au 31 décembre 2018, le rendement annualisé attendu au cours des 50 prochaines années est de 6,2 % pour le régime de base et de 5,8 % pour le régime supplémentaire.

Données financières sur le Régime de rentes du Québec au 31 décembre 2021



Régime de base Régime supplémentaire





Rendement sur 1 an 15,9 % 14,4 %





Rendement moyen sur 5 ans 9,8 % s. o.





Actif net 102,1 G$ 3,1 G$

Le Régime de rentes du Québec est un régime d'assurance public et obligatoire. Il constitue une source de revenu importante à considérer dans la planification financière de la retraite, puisqu'il remplacera entre 25 % et 33,33 % des revenus de travail lors de la retraite, et ce, jusqu'au décès.

Partenaire de votre sécurité financière

Retraite Québec administre le Régime de rentes du Québec, les régimes de retraite du secteur public et la mesure de l'Allocation famille. Elle assure aussi l'encadrement des régimes complémentaires de retraite et des régimes volontaires d'épargne-retraite. De plus, elle fait la promotion de la planification financière de la retraite.

Par sa mission, Retraite Québec concourt à l'évolution du système de retraite et contribue à la sécurité financière des Québécoises et des Québécois.

