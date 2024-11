Régime de rentes du Québec : la rente de plus de 2,2 millions de bénéficiaires augmentera en janvier 2025

QUÉBEC, le 22 nov. 2024 /CNW/ - Retraite Québec annonce qu'en janvier prochain, plus de 2,2 millions de bénéficiaires du Régime de rentes du Québec verront leur rente augmenter de 2,6 %. Cet ajustement contribue à maintenir le pouvoir d'achat de ces personnes.

L'augmentation de ce taux, calculé tous les ans en fonction de l'Indice des prix à la consommation (IPC) de Statistique Canada, profite aux bénéficiaires des rentes de retraite, de conjoint survivant, d'invalidité, d'enfant de cotisant invalide et d'orphelin.

Exemples de nouveaux montants de rente basés sur les rentes moyennes versées en 2024

Âge Montant de la rente

de retraite en 2024 (par mois) Augmentation (par mois) Nouveau montant

de la rente de

retraite en 2025 (par mois) 60 ans 457 $ 12 $ 469 $ 65 ans 682 $ 18 $ 700 $ 72 ans 1 083 $ 28 $ 1 111 $

Rappelons que c'est à 65 ans qu'une personne peut commencer à recevoir 100 % de la rente de retraite à laquelle elle a droit.

Grâce au Régime de rentes du Québec, ce sont près de 18 milliards de dollars qui sont distribués chaque année dans l'économie. Le taux d'indexation calculé pour 2025 fait en sorte que près de 500 millions de dollars supplémentaires seront versés aux bénéficiaires du Régime.

Partenaire de votre bien-être financier

Retraite Québec administre le Régime de rentes du Québec, les régimes de retraite du secteur public et l'Allocation famille. Elle assure aussi l'encadrement des régimes complémentaires de retraite et des régimes volontaires d'épargne-retraite. De plus, elle fait la promotion de la planification financière de la retraite.

Retraite Québec contribue au bien-être financier des Québécoises et Québécois en les accompagnant dans les moments importants de leur vie, tout en participant à l'évolution d'un système de retraite durable, au profit de toutes les générations.

Comprendre l'indexation du RRQ

Source : Frédéric Lizotte, Porte-parole, Retraite Québec, Cellulaire : 418 572-2702, Courriel : [email protected]