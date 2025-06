Nouveaux-nés et nouveaux bénéficiaires du RRQ : quels prénoms ont marqué 2024?

QUÉBEC, le 19 juin 2025 /CNW/ - Retraite Québec vient de dévoiler le palmarès des prénoms les plus populaires au Québec en 2024. Publié chaque année à partir des données de l'Allocation famille, il permet de brosser un portrait des tendances en matière de prénoms au Québec pour ainsi accompagner les futurs parents dans le choix du prénom de leur poupon.

Cette année, Noah arrive au premier rang pour une quatrième année consécutive. William figure dans le palmarès depuis l'an 2000. De son côté, Emma occupe à nouveau le sommet du palmarès après une absence d'un an au profit d'Alice. C'est la septième fois au cours des 10 dernières années qu'Emma est le prénom féminin le plus populaire.

Administrée par Retraite Québec, l'Allocation famille a permis de verser 3,8 milliards de dollars à 931 000 familles au Québec en 2024. Le montant varie d'une famille à l'autre, puisqu'il est basé sur le nombre d'enfants de moins de 18 ans à la charge des parents, le revenu familial et la situation conjugale.

Pour connaître les sommes qu'ils recevront pour la période allant de juillet 2025 à juin 2026, les parents peuvent consulter leur avis annuel 2025-2026 de l'Allocation famille en ligne, dans Mon dossier. Ils sont invités à y vérifier leurs renseignements afin de s'assurer de recevoir les sommes auxquelles ils ont droit et à choisir le mode de communication 100 % numérique pour demeurer informés de tout changement apporté à leur dossier grâce aux notifications.

Prénoms les plus populaires des nouveaux-nés au Québec en 2024



Prénom Fréquence



Prénom Fréquence 1 EMMA 462

1 NOAH 576 2 OLIVIA 452

2 LEO 534 3 FLORENCE 449

3 LIAM et WILLIAM 494 4 CHARLOTTE 448

4 THOMAS 448 5 ALICE 407

5 LOUIS 445

Prénoms des nouvelles et nouveaux bénéficiaires du RRQ

Pour une deuxième année, Retraite Québec dresse également la liste des prénoms les plus fréquents chez les personnes qui ont demandé leur rente de retraite du Régime de rentes du Québec (RRQ) en 2024.

Fait intéressant à noter : les nouvelles et nouveaux bénéficiaires qui ont attendu au moins leur 65e anniversaire avant de demander leur rente pour s'assurer d'avoir le plein montant reçoivent une rente moyenne de 10 714 $ par année comparativement à 6 875 $ pour ceux qui l'ont demandée avant cet âge.

Rappelons que l'âge normal pour recevoir le plein montant de la rente de retraite du RRQ est 65 ans. On peut choisir de la demander après cet âge, pour recevoir une rente plus élevée à vie, ou avant, mais la rente sera plus faible à vie. Il est donc généralement avantageux de demander sa rente à 65 ans ou même plus tard.

Prénoms les plus fréquents des nouvelles et nouveaux bénéficiaires du RRQ en 2024



Prénom Fréquence



Prénom Fréquence 1 Sylvie 3 753

1 Michel 2 515 2 Johanne 1 863

2 Daniel 2 410 3 Linda 1 512

3 Alain 2 018 4 Louise 1 495

4 Pierre 1 931 5 Diane 1 448

5 Sylvain 1 807

