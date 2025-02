Régime de rentes du Québec - Le régime de base génère un rendement de 11 %

QUÉBEC, le 26 févr. 2025 /CNW/ - La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) annonce aujourd'hui ses résultats pour 2024. Les fonds du Régime de rentes du Québec figurent parmi ceux-ci avec des rendements atteignant 11,0 % pour le régime de base et 11,1 % pour le régime supplémentaire. Retraite Québec tient à souligner le travail de la CDPQ, qui, en collaborant avec son équipe, a pu atteindre de tels résultats dans l'intérêt de la population.

Étant le plus grand déposant à la CDPQ avec un actif net de 141,1 G $, le Régime de rentes du Québec est un régime d'assurance public et obligatoire qui bénéficie à l'ensemble des 4,3 millions de travailleuses et travailleurs québécois. Il constitue l'une des sources de revenu à prendre en considération dans la planification financière de la retraite puisqu'il procure des revenus garantis et qui augmentent en fonction du coût de la vie, et ce, jusqu'au décès.

Le Régime de rentes du Québec se compose de deux fonds distincts : le fonds du régime de base et le fonds du régime supplémentaire, créé en 2019. Chacun est investi à la CDPQ selon sa propre politique de placement.

Selon la dernière évaluation actuarielle, le Régime de rentes du Québec est en bonne santé financière. Le rendement moyen du régime de base, qui est de 7,3 % sur 5 ans et de 8,1 % sur 10 ans, garantit le versement des prestations aux générations futures.

Partenaire de votre bien-être financier

Retraite Québec administre le Régime de rentes du Québec, les régimes de retraite du secteur public et la mesure de l'Allocation famille. Elle assure aussi l'encadrement des régimes complémentaires de retraite et des régimes volontaires d'épargne-retraite. De plus, elle fait la promotion de la planification financière de la retraite.

Retraite Québec contribue au bien-être financier des Québécoises et Québécois en les accompagnant dans les moments importants de leur vie, tout en participant à l'évolution d'un système de retraite durable, au profit de toutes les générations.

