Un regroupement pour la Ville de Plessisville et la Municipalité de la Paroisse de Plessisville

PLESSISVILLE, QC, le 6 déc. 2023 /CNW/ - La ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, en compagnie du député d'Arthabaska et whip en chef du gouvernement, M. Eric Lefebvre, annonce le regroupement de la Ville de Plessisville et de la Municipalité de la Paroisse de Plessisville.

Le gouvernement donne ainsi suite à une demande issue d'une démarche volontaire et consensuelle de celles-ci. La nouvelle Ville, qui portera le nom de « Ville de Plessisville », sera officiellement constituée à compter du 1er janvier 2024. Les maires de la Ville de Plessisville et de la Municipalité de la Paroisse de Plessisville, respectivement M. Pierre Fortier et M. Jean-François Labbé, agiront comme maire et maire suppléant en alternance, chaque mois. L'ensemble des membres des deux conseils municipaux formeront quant à eux le nouveau conseil municipal, et ce, jusqu'à l'élection générale du 2 novembre 2025.

Cette démarche est soutenue dans le cadre du volet 2 du Programme d'aide financière au regroupement municipal; celui-ci permet d'appuyer la nouvelle Ville à l'égard des dépenses occasionnées par le regroupement, comme la restructuration organisationnelle et l'harmonisation des règlements d'urbanisme.

Citations :

« En donnant suite à cette demande commune de regroupement, notre gouvernement démontre qu'il est à l'écoute des besoins et des réalités des municipalités. La Ville de Plessisville, pôle de la MRC possédant d'importantes infrastructures, et la Municipalité de la Paroisse de Plessisville offrent toutes deux de nombreux services, qui seront optimisés. Au bout du compte, c'est toute la collectivité qui bénéficiera de ce regroupement et je m'en réjouis. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« Il s'agit d'un beau dénouement qui survient au terme de nombreuses étapes légales. Je désire saluer la vision de Pierre Fortier, de Jean-François Labbé et de leurs équipes. Leur excellente communication depuis le tout début du processus a grandement contribué au bon déroulement du dossier, tout comme l'acceptabilité sociale. C'est toute la population qui sortira gagnante de ce regroupement. Je profite du moment pour remercier ma collègue André Laforest, qui a été disponible et qui a porté une attention marquée à ce projet. Maintenant, j'invite les citoyennes et citoyens à demeurer à l'affût de la séance publique du conseil municipal, qui aura lieu le 15 janvier prochain. »

Eric Lefebvre, député d'Arthabaska et whip en chef du gouvernement

« Bien entendu, c'est un sentiment de fierté qui nous habite en ce moment, à la suite de l'annonce officielle du regroupement, aujourd'hui. Ce sont des mois de travail et de collaboration avec tous les acteurs du milieu qui ont mené à ce magnifique dénouement. Lorsque nous nous sommes investis en politique, c'était avant tout pour offrir un milieu de vie stimulant et prospère aux générations futures ainsi qu'à tous ceux et celles qui y vivent présentement. Ce regroupement nous permettra d'unir nos forces pour développer notre nouvelle ville. Nous tenons également à souligner l'apport exceptionnel de notre député, Eric Lefebvre, et celui de la direction régionale du MAMH; non seulement ils nous ont soutenus durant tout le processus du regroupement, mais, surtout, ils ont cru en notre démarche dès le début. »

Jean-François Labbé et Pierre Fortier, maires de Plessisville

Fait saillant :

Les municipalités qui souhaitent analyser conjointement la possibilité d'un regroupement peuvent solliciter l'assistance technique du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation pour réaliser une étude d'opportunité.

