OTTAWA, ON, le 19 nov. 2021 /CNW/ - À la veille du 100e anniversaire des armoiries du Canada, le Bureau du secrétaire du gouverneur général (BSGG) a le plaisir d'annoncer le lancement d'une version améliorée du Registre public des armoiries, drapeaux et insignes du Canada.

Le Registre public est le répertoire officiel des armoiries, drapeaux et insignes créés ou enregistrés par l'Autorité héraldique du Canada depuis sa fondation en 1988 au sein du BSGG. La refonte de la version en ligne de ce registre facilitera l'accès à cette importante ressource en plus de favoriser le rayonnement de l'héraldique canadienne à l'échelle internationale.

La plate-forme comporte un nouveau moteur puissant qui permet d'effectuer des recherches à partir d'un large éventail de termes aussi simples que techniques. Les résultats sont présentés sous forme d'images et l'accès aux fiches individuelles en est simplifié. Cet outil éducatif et convivial est destiné aux personnes à la recherche d'inspiration pour exprimer leur identité et à tous ceux et celles qui s'intéressent au patrimoine symbolique du Canada.

Parmi les emblèmes les mieux connus au pays figurent les armoiries du Canada. Conçu au lendemain de la Première Guerre mondiale dans une volonté d'exprimer l'identité émergente du Canada en tant que nation autonome, ce symbole officiel de souveraineté a été proclamé par le roi George V le 21 novembre 2021. Depuis, il se retrouve sur les édifices et tribunaux fédéraux, le passeport, la monnaie, les sceaux, les proclamations et les publications officielles du pays.

« L'héraldique canadienne suscite l'admiration partout dans le monde en tant que forme d'art ancrée dans l'histoire, tout en demeurant un moyen accessible et novateur d'exprimer son identité de façon symbolique et visuelle. Le dévoilement de cette version améliorée du Registre public en ligne au moment où nous célébrons le 100e anniversaire des armoiries du Canada constitue l'occasion idéale de souligner notre histoire commune grâce à l'art. »

Samy Khalid, Héraut d'armes du Canada

La gouverneure générale est la chef de l'Autorité héraldique du Canada , qui est le service fédéral chargé de créer des emblèmes héraldiques : armoiries, drapeaux et insignes.

, qui est le service fédéral chargé de créer des emblèmes héraldiques : armoiries, drapeaux et insignes. L'Autorité héraldique du Canada a été intégrée à la charge de gouverneur général le 4 juin 1988.

a été intégrée à la charge de gouverneur général le 4 juin 1988. Pour de plus amples renseignements sur les armoiries du Canada , cliquez ici .

, cliquez . Le Registre public des armoiries, drapeaux et insignes du Canada contient les emblèmes héraldiques ayant été concédés, enregistrés, approuvés ou confirmés depuis la création de l'Autorité héraldique du Canada .

