Un regain d'intérêt pour les projets de rénovation au Québec, malgré l'incertitude économique

Plus des deux tiers des propriétaires (68 %) sont confiants face à la réalisation de leurs travaux à la suite des baisses récentes de taux.

MONTRÉAL, le 20 févr. 2025 /CNW/ - RénoAssistance et l'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec (APCHQ) dévoilent les résultats de la quatrième édition de l'Enquête sur les intentions de rénovation au Québec. Réalisée auprès de plus de 1 500 propriétaires québécois à la fin de l'année 2024, cette étude annuelle se penche sur les grandes tendances en matière de travaux résidentiels et évalue l'impact de la conjoncture économique sur l'évolution des projets de rénovation.

Les baisses de taux suscitent un regain de confiance

Les intentions de rénovation au cours des trois prochaines années demeurent toujours aussi populaires chez les propriétaires (65 % d'entre eux jugent très ou assez probable d'entreprendre des travaux au cours des trois prochaines années, un niveau similaire à celui observé en 2024).

C'est la confiance envers la réalisation des projets qui connaît une forte hausse cette année. Plus des deux tiers des répondants et répondantes (68 %) sont à l'aise et confiants quant à l'aboutissement de leur projet de rénovation, une progression notable de 18 points par rapport à l'année précédente.

De plus, les deux tiers (63 %) des propriétaires ayant un projet de rénovation se disent désormais plus enclins à entreprendre leurs travaux à la suite des baisses récentes de taux.

L'optimisme se reflète également dans la perception de la situation économique. Deux tiers des propriétaires sondés (66 %) estiment que la conjoncture économique n'affectera pas l'échéancier de leur projet, une proportion en hausse de 27 points par rapport à l'année dernière. De même, 68 % affirment que la situation économique actuelle n'aura pas d'impact sur l'envergure financière de leur projet, un bond de 20 points par rapport à 2024.

Acheter ou rénover?

La majorité des propriétaires sondés (68 %) sont plus enclins à rénover leur propriété actuelle pour répondre à leurs besoins en habitation plutôt que d'en acheter une nouvelle (32 %). Néanmoins, dans le contexte des baisses de taux récentes, l'option d'acheter séduit un nombre grandissant de répondantes et répondants par rapport à l'année dernière (24 %). L'idée d'acheter rejoint particulièrement la population montréalaise (37 %), une proportion plus élevée qu'ailleurs en province (25 %).

Le « clés en main » séduit les futurs propriétaires

Lorsqu'il est question d'acheter, à peine 26 % des personnes sondées se disent ouvertes à opter pour une propriété nécessitant des rénovations majeures, et seulement 7 % mentionnent être très ouvertes. À l'inverse, 73 % s'estiment peu, voire pas du tout ouvertes à se lancer dans des travaux de cette ampleur au moment d'acheter.

Les préférences au moment d'acheter sont également marquées : près de la moitié de la population québécoise (48 %) se dit prête à payer plus cher pour une propriété clés en main contre seulement le quart (26 %) qui préfère payer moins cher et effectuer des rénovations.

« À la lumière de ces résultats, on peut affirmer que rénover est rarement une mauvaise idée, mentionne Brigitte Roberge, vice-présidente, Exploitation et expérience client intégrée chez EspaceProprio. Bien sûr, les propriétaires pourront profiter de leur domicile une fois les travaux terminés, au même titre qu'elle plairait aux acheteurs à la recherche de clés en main, et ce, dans un marché déjà à l'avantage des vendeurs. »

Des budgets qui se maintiennent

Les dépenses moyennes prévues par les propriétaires pour leurs rénovations se situent à 30 000 $, soit 22 000 $ en moyenne pour l'intérieur, 18 000 $ pour l'extérieur et 59 000 $ pour un agrandissement ou une conversion.

Le financement des travaux repose majoritairement sur les économies personnelles (75 %), loin devant l'utilisation de la marge de crédit proprio (19 %) et le refinancement hypothécaire (10 %).

Les entrepreneurs licenciés privilégiés

Le recours à des entrepreneurs licenciés reste l'option la plus répandue (56 %) pour ceux et celles qui prévoient de réaliser des travaux, particulièrement à Montréal (62 % contre 44 % en région). Ce choix est avant tout motivé par la garantie d'un travail de qualité (81 %), un critère en hausse par rapport à 2024 (74 %).

Le bouche-à-oreille reste la méthode la plus utilisée pour trouver un entrepreneur (57 %), suivi des recherches Google (24 %) et du site Web de RénoAssistance (19 %) qui se maintient dans le top 3 des sources consultées.

Les rénovations intérieures en tête de liste

Parmi les propriétaires qui prévoient de rénover au cours des trois prochaines années, les travaux intérieurs sont les plus populaires (75 %), loin devant les travaux de rénovation extérieurs (46 %) et les travaux d'agrandissement et/ou de conversion (9 %).

Les rénovations de la cuisine, de la salle de bain et la réfection ou le remplacement des planchers s'avèrent les rénovations intérieures les plus répandues alors que les travaux sur la terrasse, le balcon ou le patio sont les plus fréquents à l'extérieur.

Les rénos vertes : attrayantes, mais perçues comme trop coûteuses

Pas moins de 76 % des personnes répondantes considèrent d'inclure au moins une pratique durable lors de la réalisation de leurs travaux, mais seulement un propriétaire sur dix (9 %) serait prêt à payer 10 % plus cher pour l'utilisation de matériaux durables.

Chez les personnes n'envisageant pas de rénos vertes, la perception que c'est plus coûteux arrive cette année au premier rang des raisons de ne pas envisager ces pratiques (33 % contre 18 % l'année dernière), devant le manque de moyens financiers (29 %) et la complexité perçue (24 %).

« Bien que le coût des rénovations, notamment celles visant l'efficacité énergétique, puisse être plus élevé à court terme, ces investissements se révèlent bénéfiques à long terme, tant pour la réduction des coûts énergétiques que pour l'amélioration de la qualité de leur propriété, explique Isabelle Demers, VP Développement stratégique, affaires publiques et innovation à l'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec (APCHQ). Rappelons-nous qu'il existe un potentiel réalisable de 11 à 15 TWh d'économies d'énergie à aller chercher dans nos maisons. Une meilleure isolation permettrait aux propriétaires de réduire leurs factures. »

Finalement, près des deux tiers (64 %) des propriétaires québécois connaissent au moins un programme d'aide à la rénovation écoénergétique, le programme Rénoclimat (43 %) et le programme Novoclimat (32 %) étant les deux plus connus. La notoriété du programme LogisVert mis en place par Hydro-Québec a quant à elle presque triplé au cours de la dernière année, passant de 10 % à 27 %.

Méthodologie du sondage

Le sondage par panel Web de la firme Ad hoc Recherche a été réalisé du 20 au 30 novembre 2024 pour le compte de RénoAssistance et l'APCHQ auprès de 1 525 Québécoises et Québécois âgés de 18 ans et plus, étant propriétaires d'au moins un immeuble et ayant l'intention de réaliser des travaux de rénovation ou d'entretien d'une valeur d'au moins 5 000 $ au cours des trois prochaines années. Les projets de rénovation ont été regroupés en trois catégories, soit les travaux de rénovation intérieurs, les travaux de rénovation extérieurs et les travaux d'agrandissement ou de conversion.

Découvrez les résultats de l'étude ici : Un regain d'intérêt pour les projets de rénovation au Québec, malgré l'incertitude économique

À propos de RénoAssistance

Acquise par Desjardins en janvier 2020, RénoAssistance regroupe plus de 2 400 professionnels et entrepreneurs dans son réseau. Depuis sa fondation en 2010, l'entreprise a servi plus de 137 000 clients et clientes. RénoAssistance propose une solution complète pour aider les propriétaires résidentiels et commerciaux à réussir leurs travaux de rénovation, d'entretien et de construction en leur donnant accès à des Entrepreneurs Vérifiés à 360°. Que ce soit pour des projets résidentiels ou commerciaux, l'accompagnement personnalisé à chaque étape du projet offre des solutions efficaces et adaptées aux besoins spécifiques de la clientèle. Les services de jumelage de RénoAssistance sont offerts sans frais ni obligation dans les régions de Montréal, Québec, Trois-Rivières, Gatineau, Sherbrooke, Toronto et Ottawa. Depuis 2022, RénoAssistance fait partie de l'écosystème habitation EspaceProprio, une initiative du Mouvement Desjardins qui rassemble des entreprises qui offrent des services d'accompagnement en habitation.

À propos de l'APCHQ

Fondée en 1961, l'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec (APCHQ) est un organisme privé à but non lucratif qui, à travers son réseau et ses associations régionales, représente et soutient plus de 28 000 entreprises de l'industrie de la construction résidentielle et de la rénovation. Elle est, depuis 1995, la représentante patronale ayant le mandat de négocier la convention collective au nom des employeurs du secteur de la construction résidentielle. L'APCHQ a pour mission d'être un acteur de changement rassembleur au bénéfice de la société québécoise et agit comme un moteur de développement social et économique par la promotion de la durabilité et de la qualité en habitation.

SOURCE APCHQ inc.

