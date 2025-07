L'APCHQ lance les prix Impact : reconnaître des entrepreneur•e•s qui contribuent à bâtir le Québec et à développer des milieux de vie

MONTRÉAL, le 25 juill. 2025 /CNW/ - L'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec (APCHQ) est fière de lancer cette toute nouvelle initiative qui vise à mettre en lumière des entreprises qui ont adopté des pratiques de gestion exemplaires et des approches privilégiant la construction et la rénovation durables, et qui contribuent ainsi à la modernisation du secteur de l'habitation et au développement socioéconomique du Québec. Les prix Impact seront remis lors du Gala reconnaissance APCHQ 2025, animé par l'excellent Gino Chouinard.

Un gala pour célébrer l'excellence et l'innovation des entrepreneur•e•s d'ici

Cette grande soirée se tiendra le 21 novembre 2025 à Trois-Rivières, en clôture du Congrès de l'APCHQ.

« Grâce aux prix Impact, l'APCHQ mettra à l'honneur les entreprises et les entrepreneur•e•s qui se démarquent par leur engagement exceptionnel à développer leurs compétences, à moderniser leurs façons de faire, à innover et à adopter des pratiques exemplaires et durables, pour contribuer à l'évolution du secteur », souligne l'APCHQ.

Les prix Impact se déclinent en quatre grandes catégories :

Prix Impact : Maître d'œuvre : maîtrise dans le secteur;

: maîtrise dans le secteur; Prix Impact : Construction et rénovation durable : capacité à laisser une marque pérenne;

: capacité à laisser une marque pérenne; Prix Impact : Modernisation de l'industrie : contribution à l'avancement du secteur et des pratiques;

: contribution à l'avancement du secteur et des pratiques; Grand prix Impact : Habitation : contribution à bâtir des milieux de vie.

Dates importantes à retenir :

Septembre 2025 : ouverture de la période de mise en candidature

Novembre 2025 : annonce officielle des finalistes

21 novembre 2025 : remise des prix Impact lors du Gala de clôture du Congrès de l'APCHQ à Trois-Rivières

Les lauréat•e•s seront sélectionné•e•s par un jury d'expert•e•s externes et indépendant•e•s.

L'APCHQ invite ses membres et les entreprises qui enregistrent des heures dans le secteur résidentiel à préparer leur candidature dès maintenant. Le gala du 21 novembre prochain marquera une nouvelle ère de reconnaissance, où l'audace, l'engagement et la rigueur seront à l'honneur.

Pour en savoir plus : APCHQ.com

À propos de l'APCHQ

Fondée en 1961, l'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec (APCHQ) est un organisme privé à but non lucratif qui, à travers son réseau et ses associations régionales, représente et soutient plus de 28 000 entreprises de l'industrie de la construction résidentielle et de la rénovation. Elle est, depuis 1995, la représentante patronale ayant le mandat de négocier la convention collective au nom des employeurs du secteur de la construction résidentielle. L'APCHQ a pour mission d'être une actrice de changement rassembleuse au bénéfice de la société québécoise et agit comme un moteur de développement social et économique par la promotion de la durabilité et de la qualité en habitation.

