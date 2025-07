Négociations collectives 2025-2029 : entente de principe ratifiée dans le secteur résidentiel

MONTRÉAL, le 17 juill. 2025 /CNW/ - Au terme d'une tournée de ratification tenue les 15 et 16 juillet derniers dans les régions du Québec, l'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec (APCHQ) confirme que les employeur•e•s du secteur résidentiel se sont majoritairement exprimé•e•s en faveur des termes négociés pour la convention collective 2025-2029.

« L'APCHQ salue l'adhésion des employeur·e·s du secteur résidentiel à cette entente qui témoigne de la volonté de stabilité, de prévisibilité et de continuité sur les chantiers, dans un contexte où le Québec doit construire plus, mieux et plus vite pour répondre à la crise de l'habitation. Dans cette perspective, le processus d'arbitrage prévu cet automne permettra de faire valoir l'importance de tenir compte de la réalité spécifique du secteur résidentiel et de ses enjeux inhérents », souligne l'APCHQ.

L'entente confirme les paramètres suivants, soumis au vote des employeur•e•s :

Ententes salariales

Augmentation salariale de 8 % à la signature (2025);

Arbitrage pour les années 2026-2027-2028 avec comme paramètres minimum 18 % et maximum 24,35 % (total sur 4 ans).

Ententes normatives

Assouplissement des clauses relatives aux mouvements de main-d'œuvre (durée du droit de rappel pour les salariés ayant moins de 1 500 heures);

Bonification des frais de déplacement et des frais de chambre et pension;

Bonification de 0,05 $ de l'indemnité pour les équipements de sécurité dans le résidentiel léger, pour assurer le même montant que dans le résidentiel lourd.

Comité de travail

Mise sur pied d'un comité pour discuter de l'attractivité et la rétention du personnel dans le secteur résidentiel, incluant le rattrapage salarial et les modalités de la période d'essai.

Afin de respecter les délais imputables au dépôt de la convention collective au ministère du Travail ainsi qu'à la mise à jour du système informatique de la Commission de la construction du Québec (CCQ), les dispositions de la convention résidentielle entreront en vigueur avec le début du prochain rapport mensuel, soit le 27 juillet 2025.

