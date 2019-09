Un recours commun contre la décision sur la mobilité régionale s'impose, estime la CSN-Construction

MONTRÉAL, le 16 sept. 2019 /CNW Telbec/ - La CSN-Construction se montre extrêmement favorable à une plaidoirie commune de toutes les organisations syndicales de la construction dans le recours visant à contester la décision sur la mobilité provinciale de la main-d'œuvre.

Ce recours vise à défendre la priorité d'embauche sur une base régionale et à protéger les emplois dans les régions du Québec à la suite de la décision rendue par le juge Gagnon le 9 août dernier. Rappelons que celle-ci rend les articles 35 et 38 du Règlement sur I'embauche et la mobilité des salariés dans I'industrie de la construction ainsi que les articles 15.01 à 15.03 des conventions collectives 2014-2017 dans les secteurs Industriel et Institutionnel et Commercial (ICI) invalides et inopérants et renvoie aux parties l'obligation de négocier l'encadrement des clauses de mobilité de main-d'œuvre dans les conventions collectives de la construction.

« Les membres des cinq organisations syndicales sont directement concernés par cette question. Ce sont leurs emplois qui sont en jeu! Nous devons nous serrer les coudes et démontrer que nous serons tous de la partie pour défendre notre gagne-pain en région. Le recours sera une première étape pour exprimer notre détermination commune à lutter contre l'affaiblissement de la mesure sur la mobilité régionale », a souligné le président de la CSN-Construction, Pierre Brassard.

La CSN-Construction réclame également une consultation de l'ensemble des 191 000 travailleuses et des travailleurs de l'industrie, toutes allégeances syndicales confondues, afin de connaître leur avis sur cet enjeu névralgique et d'agir en conséquence lors des négociations de 2021.

