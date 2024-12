CSN-Construction - Cent ans d'histoire en 215 pages

RIVIÈRE-DU-LOUP, QC, le 5 déc. 2024 /CNW/ - À l'occasion du Conseil confédéral de la CSN, la CSN-Construction souligne son centenaire en publiant un ouvrage historique relatant plusieurs moments marquants de l'histoire du syndicalisme dans la construction au Québec. Le livre nous fait revivre l'histoire de celles et ceux qui construisent le Québec depuis plus d'un siècle.

C'est en 1924 que des syndicats de métiers régionaux se regroupent pour former la Fédération catholique des métiers du bâtiment. Leur principal objectif à l'époque est de se donner un syndicat dont ils contrôleront complètement la destinée contrairement aux règles en vigueur dans les unions provenant des États-Unis également présentes sur les chantiers. Rapidement, ils obtiennent de premiers gains tels qu'une assurance maladie et une compensation financière dès le premier jour d'un accident de travail.

« L'histoire de la CSN est indissociable de celle de la CSN-Construction, rappelle la présidente de la CSN, Caroline Senneville. Profondément ancrée au sein de la société québécoise, la CSN-Construction s'est nourrie des valeurs de démocratie, d'intégrité et de solidarité qui ont toujours caractérisé notre mouvement. Ce que la CSN est aujourd'hui est issu directement de la volonté des ouvriers, notamment ceux de l'industrie de la construction, de se donner une centrale à leur image, capable de les appuyer dans l'atteinte de leurs objectifs. »

Président de la CSN-Construction depuis 2012, Pierre Brassard souligne que l'organisation a dû braver la tempête très souvent tout au long de son histoire… et se réinventer. Par exemple, la CSN-Construction est récemment devenue le premier syndicat de l'industrie à ouvrir l'élection de ses dirigeants au suffrage universel de l'ensemble des membres. Alors qu'une nouvelle ronde de négociation collective débute dans l'industrie, les travailleuses et les travailleurs peuvent s'inspirer des grandes victoires du passé.

« Nous sommes une organisation particulièrement revendicatrice et combative, explique-t-il. Cela prend racine dans notre fonctionnement démocratique, dans le fait que toutes les décisions sont prises par les membres. C'est avec cette détermination que nous relèverons les défis auxquels nous faisons face, qu'on pense à la protection du pouvoir d'achat, à de meilleures indemnités de repas et de déplacement, à la bonification des jours fériés et à l'amélioration de la sécurité d'emploi par le biais du droit de rappel. La négociation 2025 n'est pas notre première ! Cela fait 100 ans qu'on avance à chaque négociation! »

C'est le vice-président de la CSN-Construction, Félix Ferland, qui a piloté ce projet de livre avec l'appui d'un conseiller syndical de la CSN aujourd'hui retraité, Louis-Serge Houle. « L'histoire du syndicalisme dans la construction est relativement méconnue, explique Félix Ferland, et il m'apparaissait essentiel que la CSN-Construction saisisse l'occasion de son centième anniversaire pour remonter le cours de notre histoire et en tirer des enseignements. Au cours de ces 100 ans, la CSN-Construction s'est engagée à défendre tous les travailleurs du secteur de la construction. Elle a su prôner et défendre un syndicalisme de combat, ce qui a façonné les conditions de travail que nous connaissons aujourd'hui. Cet ouvrage nous rappelle qu'aucun gain ne s'est concrétisé sans lutte, rien n'est tombé du ciel. Les conditions dans lesquelles nous évoluons aujourd'hui ont été arrachées par des combats, et ce livre en témoigne avec éloquence. »

Le livre « Cent ans de syndicalisme québécois dans la construction » sera disponible prochainement auprès de PôleDoc, au Service de la documentation de la CSN.

SOURCE CSN-CONSTRUCTION

Pour information : Jean-Pierre Larche, Service des communications CSN, 514 605-0757 ou [email protected]