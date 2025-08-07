QUÉBEC, le 7 août 2025 /CNW/ - Et si la Capitale-Nationale devenait officiellement détentrice d'un titre du GUINNESS WORLD RECORDS™? Cette année, les Grands Feux Loto-Québec lancent un appel à toute la population : se rassembler pour battre un record du monde, ici même à Québec et Lévis!

Ce soir, tout le monde est invité à la soirée Party Pyjama -- un événement festif, inclusif et entièrement gratuit. Avec leur pyjama deux pièces le plus éclaté, amis, familles et collègues sont invités à venir vivre un moment unique afin de faire rayonner Québec et Lévis sur la scène internationale. Une occasion exceptionnelle d'entrer dans l'histoire!

Un record à battre... en pantoufles

Le record actuel du plus grand rassemblement de personnes en pyjama deux pièces est détenu par IKEA, qui a réuni 2 051 employés à Älmhult, en Suède, en 2024.

« On attire plusieurs dizaines de milliers de personnes par soir, alors battre ce record est définitivement à notre portée », affirme Jean-François Archambault, directeur événementiel des Grands Feux Loto-Québec. « On est convaincus d'y arriver -- et ce, des deux côtés du fleuve! »

Petits et grands sont invités à enfiler leur plus beau pyjama deux pièces et nous rejoindre à la Place des Canotiers à Québec ou au Quai Paquet à Lévis pour vivre un moment historique… tout en confort! Le décompte officiel pour le record du monde aura lieu à 21 h, mais les festivités commencent dès 18 h. Une soirée ludique et mémorable attend les participants, suivie du spectacle pyromusical qui illuminera le ciel à 22 h.

Une soirée haute en couleur

En plus de la tentative d'établir un record du monde, la soirée Party Pyjama offrira une foule d'animations toutes plus douillettes les unes que les autres. Au programme :

Enregistrement en direct du balado Party Pyjama avec Marina Bastarache et Maxime Gibeault , en compagnie de leur invité spécial Math Duff

avec et , en compagnie de leur invité spécial Math Duff Boutique éphémère POP Underwear, pour ceux et celles qui veulent se procurer un pyjama stylé sur place

Atelier créatif pour décorer son masque de sommeil, animé par POP Underwear

Kiosque de soins pour la peau Epiderma, pour parfaire sa routine du soir

Dégustation de café Trema, pour rester énergisé toute la soirée

DJ set avec les incontournables des soirées pyjama

Foodtrucks et bars sur les deux rives

Bonifier son expérience

Bien que l'événement soit entièrement gratuit, plusieurs partenaires proposent d'optimiser votre expérience avec divers forfaits et activités. Des billets pour les zones de chaises réservées sont également disponibles pour une formule plus VIP, tant à Québec qu'à Lévis. Rendez-vous sur le site web des Grands Feux Loto-Québec pour les détails.

Opter pour le transport en commun

Pour faciliter les déplacements durant les événements, le Réseau de transport de la Capitale offrira plusieurs options, soit les services d'autobus réguliers et haute fréquence, les stationnements incitatifs ainsi que le service de vélopartage àVélo. À Lévis, la Société de transport de Lévis proposera un service de navettes lors de chaque événement.

Des partenaires de choix

Les GFLQ ont l'honneur de pouvoir compter sur des partenaires engagés, permettant la présentation d'un événement gratuit, inclusif et accessible à tous.

Les GFLQ bénéficient du précieux soutien de Loto-Québec, le Groupe Banque TD, le ministère du Tourisme, le Secrétariat à la Capitale-Nationale, la Ville de Québec, la Ville de Lévis, Destination Québec cité, le Port de Québec, Groupe Océan, Croisières AML, la Commission de la Capitale-Nationale, la Société des Traversiers du Québec, ainsi que de nombreux autres partenaires privés et médias.

À propos des Grands Feux Loto-Québec

Fondés en 1995, les Grands Feux Loto-Québec présentent chaque été des spectacles pyromusicaux de calibre international unissant les villes de Québec et de Lévis. Tirées depuis une barge stabilisée au centre du fleuve Saint-Laurent, ces prestations de haute précision attirent chaque année plus d'un million de visiteurs venus admirer ce spectacle unique illuminant un décor spectaculaire. Depuis 2012, l'événement est organisé par Les Créations Pyro, un OBNL basé à Québec.

