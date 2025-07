QUÉBEC, le 31 juill. 2025 /CNW/ - L'édition 2025 des Grands Feux Loto-Québec (GFLQ) débute dès ce soir! Seul événement majeur gratuit de la grande région de Québec, il illuminera le ciel tous les mardis et jeudis, du 31 juillet au 21 août, de même que le samedi 23 août lors de la grande finale!

Dès 18 h, la population est invitée à se rassembler au Quai Paquet à Lévis et à la Place des Canotiers à Québec, où l'ambiance promet d'être électrisante grâce à des animations hautes en couleur et des performances musicales et artistiques impressionnantes. Puis, à 22 h, place à un spectacle pyromusical de calibre international qui en mettra plein la vue!

Jeudi 31 juillet : Soirée d'ouverture - Carnaval Mardi Gras

Ce soir, on plonge dans l'énergie colorée de La Nouvelle-Orléans! Au programme : défilé survolté, atelier de décoration de masques, colliers et paillettes... L'esprit du carnaval sera au rendez-vous!

Mardi 5 août : Cabane à Sucre

C'est le temps des sucres… en plein été! Dégustation de tire d'érable, chansonniers, sculpture sur bois, joueur de cuillère et lancer de la hache. Le code vestimentaire? La chemise à carreaux, bien sûr! Attention, ça va swinger!

Jeudi 7 août : Party Pyjama

On a besoin de toute la population pour battre le record Guinness (GUINNESS WORLD RECORDS™) du plus grand party pyjama au monde! Pas de pyjama deux pièces? La boutique éphémère Pop Underwear sera sur place. En prime : Marina Bastarache et Maxime Gibeault enregistreront un épisode de leur balado Party Pyjama en direct, en compagnie d'un invité spécial!

Mardi 12 août : Art de Rue

Place à la créativité urbaine sous toutes ses formes! L'artiste Brad Laplante (EZB) réalisera une murale en direct, les danseurs du studio Indépendanse enflammeront les sites avec des compétitions de danse, et KRWN Barber Shop sera sur place pour offrir des coupes de cheveux gratuites.

Jeudi 14 août : Karaoké

On sort les micros! Des talents cachés risquent bien d'émerger, tandis que les grands classiques du genre feront chanter le public à tue-tête. Certains aspirants chanteurs seront même accompagnés par un groupe live!

Mardi 19 août : Ibiza

Une soirée électro haute en couleur se prépare! Les DJ invités Tom Dūno et Faüna feront vibrer la piste de danse, tandis qu'un atelier de création de bracelets d'amitié offrira à chacun un souvenir unique à rapporter à la maison.

Jeudi 21 août : Saint-Patrick

La Saint-Patrick est de retour! Fanfare entraînante, musique live et danse irlandaise recréeront l'ambiance survoltée de Dublin. Le public n'aura qu'à enfiler ses plus beaux habits verts et se laisser porter par l'énergie festive de la soirée!

Samedi 23 août : Grande finale - Cowgirl

On sort les bottes et les chapeaux de cowboy! Au programme : cours de danse en ligne, taureau mécanique et performances de Lipstick Rodéo et de Deluxe Rodéo. En plus, les festivités commencent dès midi. Yee-haw!

Des partenaires de choix

Les GFLQ ont l'honneur de pouvoir compter sur des partenaires engagés, permettant la présentation d'un événement gratuit, inclusif et accessible à tous.

Les GFLQ bénéficient du précieux soutien de Loto-Québec, le Groupe Banque TD, le ministère du Tourisme, le Secrétariat à la Capitale-Nationale, la Ville de Québec, la Ville de Lévis, Destination Québec cité, le Port de Québec, Groupe Océan, QSL, Croisières AML, la Commission de la Capitale-Nationale, la Société des Traversiers du Québec, ainsi que de nombreux autres partenaires privés et médias.

À propos des Grands Feux Loto-Québec

Fondés en 1995, les Grands Feux Loto-Québec présentent chaque été des spectacles pyromusicaux de calibre international unissant les villes de Québec et de Lévis. Tirées depuis une barge stabilisée au centre du fleuve Saint-Laurent, ces prestations de haute précision attirent chaque année plus d'un million de visiteurs venus admirer ce spectacle unique illuminant un décor spectaculaire. Depuis 2012, l'événement est organisé par Les Créations Pyro, un OBNL basé à Québec.

SOURCE Les Créations Pyro

Source et renseignements : Jean-François Archambault, Directeur événementiel, [email protected], 418 692-2634, poste 1354