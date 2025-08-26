GRANDS FEUX LOTO-QUÉBEC : ACHALANDAGE RECORD POUR L'ÉDITION 2025

QUÉBEC, le 26 août 2025 /CNW/ - L'édition 2025 des Grands Feux Loto-Québec (GFLQ) s'est conclue le samedi 23 août dernier avec la grande finale Cowgirl, qui a rassemblé des milliers d'amateurs de musique country sur les quais de Québec et de Lévis. Ce spectacle pyromusical haut en couleur a offert une clôture éclatante à cette 29e édition, marquée par une participation record tout au long des huit soirées thématiques.

Des soirées mémorables

L'édition 2025 s'est distinguée par une programmation festive qui a captivé le public du début à la fin. Qu'il s'agisse de la célébration de la Saint-Patrick aux accents verdoyants, de la soirée karaoké où petits et grands ont pris d'assaut la scène avec enthousiasme, ou encore du carnaval Mardi Gras animé par une parade haute en couleur, chaque rendez-vous a offert une expérience unique et rassembleuse.

Le beau temps, présent tout au long des festivités, a permis aux visiteurs de profiter pleinement des nombreuses animations : prestations musicales en plein air, activités familiales, expériences culinaires variées et feux d'artifice spectaculaires.

Une édition record avec des partenaires exceptionnels

Grâce à la mobilisation du public et au soutien indéfectible de nos commanditaires, l'édition 2025 des GFLQ a connu une affluence exceptionnelle, atteignant un sommet d'achalandage et confirmant la place incontournable de l'événement dans le cœur des spectateurs, des citoyens de la grande région et des visiteurs de passage.

Cette série de huit soirées grandioses est rendue possible grâce à l'appui de partenaires engagés, permettant la présentation d'événements gratuits, inclusifs et accessibles à tous.

Les GFLQ tiennent à remercier Loto-Québec, le Groupe Banque TD, le ministère du Tourisme, le Secrétariat à la Capitale-Nationale, la Ville de Québec, la Ville de Lévis, Destination Québec cité, le Port de Québec, Groupe Océan, QSL, Croisières AML, la Commission de la Capitale-Nationale, la Société des Traversiers du Québec, ainsi que de nombreux partenaires privés et médias.

À propos des Grands Feux Loto-Québec

Fondés en 1995, les Grands Feux Loto-Québec présentent chaque été des spectacles pyromusicaux de calibre international unissant les villes de Québec et de Lévis. Tirées depuis une barge stabilisée au centre du fleuve Saint-Laurent, ces prestations de haute précision attirent chaque année plus d'un million de visiteurs venus admirer ce spectacle unique illuminant un décor spectaculaire. Depuis 2012, l'événement est organisé par Les Créations Pyro, un OBNL basé à Québec.

