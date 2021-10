MONTRÉAL, le 4 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Le rapport annuel sur la sensibilisation des investisseurs des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) expose les efforts que celles-ci ne cessent de déployer pour encourager les Canadiens à obtenir de l'information fiable et objective, et à prendre des décisions d'investissement éclairées.

Le rapport des Autorités canadiennes en valeurs mobilières intitulé La sensibilisation des investisseurs au Canada en 2021, publié aujourd'hui dans le cadre du Mois de l'éducation des investisseurs, présente les outils et les ressources mis à la disposition des investisseurs pour se renseigner sur les nouvelles occasions de placement et éviter la fraude.

« Comme autorités de réglementation, la protection des investisseurs nous tient à cœur et ce rapport illustre la façon dont les ACVM ont relevé le défi et poursuivi leur collaboration en cette période difficile afin de transmettre à tous les investisseurs canadiens d'importants messages de sensibilisation qui sont impartiaux et fiables », a déclaré Louis Morisset, président des ACVM et président-directeur général de l'Autorité des marchés financiers.

Le rapport met en relief les initiatives des ACVM et des autorités provinciales en valeurs mobilières, notamment leurs activités de sensibilisation à la fraude à l'investissement et à la maltraitance des personnes âgées, leurs nouvelles études sur les investisseurs, et nombre de campagnes provinciales et territoriales axées sur la protection des investisseurs et la littératie financière. Les campagnes se sont déroulées sur diverses plateformes médiatiques, dont la télévision, la radio et les médias sociaux, et sous forme de webinaires.

Alors que le pays subit toujours les contrecoups de la pandémie de COVID-19, les ACVM continuent de mieux faire connaître aux Canadiens leurs messages clés sur la protection des investisseurs et de les sensibiliser davantage aux nouvelles tendances en multipliant les campagnes stratégiques dans les médias numériques et sociaux.

Le rapport La sensibilisation des investisseurs au Canada en 2021 est disponible en français et en anglais.

Les ACVM appuient en outre la Semaine mondiale des investisseurs (World Investor Week) qui a été lancée par l'Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV) et se tiendra cette année du 4 au 10 octobre.

Pour obtenir les dernières nouvelles des ACVM en matière de sensibilisation des investisseurs, il suffit de suivre le compte Twitter @ACVM_Nouvelles et la page Facebook @CSA.ACVM, ou de consulter leur site Web à l'adresse autorites-valeurs-mobilieres.ca.

On trouvera d'autres ressources de sensibilisation des investisseurs sur les sites Web suivants des autorités provinciales et territoriales en valeurs mobilières :

British Columbia Securities Commission

InvestRight.org

bcsc.bc.ca

Alberta Securities Commission

CheckFirst.ca

albertasecurities.com

Financial and Consumer Affairs Authority de la Saskatchewan

fcaa.gov.sk.ca

Office des services financiers du Manitoba

FinancesAvisées Manitoba

mbsecurities.ca

Commission des valeurs mobilières de l'Ontario

Gérez mieux votre argent

OSC.ca

Autorité des marchés financiers (Québec)

https://lautorite.qc.ca/grand-public

Commission des services financiers et des services aux consommateurs (FCNB)

https://fcnb.ca/fr/placements

Nova Scotia Securities Commission

nssc.novascotia.ca

Office of the Superintendent of Securities de l'Île-du-Prince-Édouard

https://www.princeedwardisland.ca/en/topic/securities

Digital Government and Service NL

https://www.gov.nl.ca/dgsnl/

Les ACVM sont le conseil composé des autorités provinciales et territoriales en valeurs mobilières du Canada. Elles coordonnent et harmonisent la réglementation des marchés des capitaux du Canada.

Investisseurs : adressez-vous à votre autorité en valeurs mobilières, dont les coordonnées se trouvent ici.

Médias : communiquez avec les personnes suivantes :

Pascale Bijoux

Autorités canadiennes en valeurs mobilières

[email protected] Elise Palmer

British Columbia Securities Commission [email protected]

SOURCE Autorité des marchés financiers

Liens connexes

http://www.lautorite.qc.ca/