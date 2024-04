NAIROBI, Kenya, 30 avril 2024 /CNW/ -- Le gouvernement kenyan et Huawei Kenya ont lancé aujourd'hui un rapport d'évaluation indépendant sur la formation en compétences numériques fournie par le programme DigiTruck.

M. Eliud Owalo, accompagné des ministres des TIC du Lesotho, du Sahara occidental et du Soudan du Sud ; le secrétaire principal des TIC, John Tanui, accompagné des secrétaires principaux du Malawi, du Sahara occidental, du Soudan du Sud et du Zimbabwe; le président de l’Autorité des communications, le chef de la direction de l’ICT Authority. Les représentants du gouvernement étaient accompagnés de Steven Zhang, chef adjoint de la direction des affaires publiques de Huawei, de Kevin Wen, directeur général pour Enterprise Business, de Ian Korir, chef du projet DigiTruck de Huawei, ainsi que de jeunes formés sur le DigiTruck. (PRNewsfoto/Huawei)

Lancé en 2019 au Kenya dans le cadre de l'initiative TECH4ALL de Huawei, le DigiTruck est une salle de classe mobile alimentée à l'énergie solaire équipée d'une connectivité Internet, d'ordinateurs portables et de téléphones intelligents. Converti à partir d'un conteneur d'expédition usagé monté à l'arrière d'un camion, le DigiTruck se rend dans des communautés éloignées au Kenya pour offrir aux jeunes une formation gratuite en compétences numériques, ce qui leur permet de participer plus pleinement à l'économie numérique.

Le rapport a été dévoilé lors du Sommet de l'Afrique connectée par le secrétaire du Cabinet à l'Information, aux Communications et à l'Économie numérique, Eliud Owalo, et le chef de la direction adjoint de Huawei Kenya, Steven Zhang.

Lors de l'ouverture du Sommet, son Excellence le président Ruto a souligné les conclusions du rapport et a fait l'éloge du programme.

« Voici l'impact d'une intervention simple en termes d'autonomisation des jeunes, qui confirme la promesse de notre approche collaborative et le pouvoir des partenariats pour atteindre des objectifs ambitieux », a déclaré son Excellence William Ruto, président de la République du Kenya.

L'un des principaux avantages du programme DigiTruck est sa mobilité, qui permet de proposer des formations dans des collectivités difficiles à atteindre.

« Pour faciliter l'adoption optimale de l'infrastructure numérique, il est impératif que nous ayons un niveau proportionnel de compétences numériques. C'est pourquoi ce programme DigiTruck est utile, car il nous permet d'atteindre des régions très éloignées auxquelles nous n'aurions normalement pas accès à des fins de compétences numériques », a déclaré Eliud Owalo, secrétaire du Cabinet du ministère de l'Information, des Communications et de l'Économie numérique. « Nous tenons donc à remercier Huawei pour ce programme novateur de compétences numériques et nous voulons vous assurer que nous continuerons de travailler avec vous dans le cadre du programme de compétences numériques alors que nous déployons notre programme de transformation numérique. »

Chaque cours, d'une durée de 40 heures, offre une formation en compétences numériques et générales, comme la création d'une entreprise en ligne, la rédaction d'un curriculum vitæ et la présentation d'une demande d'emploi en ligne. Un sondage mené auprès de 800 des plus de 4 000 jeunes formés sur une période de quatre ans a révélé des résultats tangibles importants et positifs pour les bénéficiaires. Voici quelques-unes des principales constatations :

93 % des répondants ont déclaré des capacités de travail améliorées.

79 % ont déclaré avoir transmis leurs compétences numériques à d'autres membres de leur collectivité, favorisant ainsi une culture d'autonomisation.

Les répondants ont signalé une baisse de 6 % du taux de chômage et de 7 % du travail autonome.

35 % des répondants attribuent une augmentation de revenu au fait de démarrer une entreprise avec leurs nouvelles compétences numériques.

« Depuis sa création, l'objectif de DigiTruck était d'atteindre les régions éloignées, de toucher les jeunes qui n'ont normalement pas beaucoup de possibilités et d'atteindre tout le pays », a déclaré Steven Zhang, chef de la direction adjoint de Huawei Kenya. « L'objectif de ce DigiTruck n'est pas seulement de fournir des compétences numériques, mais aussi de diffuser le message sur l'importance des compétences numériques et de rallier les autres à notre cause. »

Alors que le Kenya entre dans l'ère numérique, le besoin de compétences numériques est passé d'un luxe à une nécessité.

L'initiative DigiTruck, un effort de collaboration entre le ministère de l'Information, de la Communication et de l'Économie numérique, Huawei et d'autres partenaires, a été à l'avant-garde de l'autonomisation des jeunes kényans grâce à ces compétences essentielles.

Vous pouvez télécharger le résumé du rapport ici.

