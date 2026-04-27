OTTAWA, ON, le 27 avril 2026 /CNW/ - La dernière édition de L'Observateur des médicaments émergents, par le Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés, présente une sélection de nouveaux médicaments en cours d'évaluation clinique ou en attente d'homologation qui pourraient obtenir une autorisation de mise en marché au Canada à l'avenir. En août 2025, il y avait 10 501 médicaments émergents.

Les médicaments oncologiques représentaient 40 % des médicaments dans toutes les phases des essais cliniques. Les traitements pour les maladies infectieuses et ceux pour les maladies du système nerveux étaient classés aux deuxième et troisième rangs des plus grandes parts des médicaments émergents.

L'Observateur des médicaments émergents est axé sur les nouveaux médicaments en cours d'essais cliniques de phase III ou en attente d'homologation par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis. Il comprend également des informations sur d'autres médicaments en essai clinique de phase II partageant le même mécanisme d'action ou la même indication.

La dernière édition de ce rapport présente également cinq nouveaux médicaments en cours d'examen prioritaire par Santé Canada.

Faits en bref

En août 2025, les médicaments émergents comptaient 10 501 nouveaux médicaments à tous les stades de développement clinique. Les derniers stades de développement clinique des médicaments comprenaient 200 médicaments en attente d'homologation.

Les médicaments contre le cancer ont continué d'être le domaine thérapeutique prédominant en 2025, représentant 40 % des médicaments à tous les stades de développement.

Des 43 médicaments présentés dans la dernière édition de l'OMÉ, 11 ont depuis obtenu une autorisation de mise sur le marché. Vingt-six médicaments ont été maintenus dans la liste de cette année parce qu'ils continuaient de répondre aux critères de sélection. Six ont été retirés parce que les essais cliniques dont ils faisaient l'objet ont été interrompus ou parce qu'ils ne répondaient plus aux critères de sélection.

Les médicaments orphelins ont continué d'être bien représentés dans les derniers stades de développement clinique des médicaments émergents, comptant pour 23 % des médicaments faisant l'objet d'essais cliniques de phase III et 24 % des médicaments en attente d'homologation.

Cinq nouveaux médicaments en cours d'examen prioritaire par Santé Canada sont présentés dans la section Pleins feux sur le Canada du rapport.

Liens connexes

L'Observateur des médicaments émergents, 2026 (Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés)

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SOURCE Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés

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