OTTAWA, ON, le 21 oct. 2025 /CNW/ - La dernière édition du rapport CompasRx du Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés (CEPMB) montre que les dépenses en médicaments prescrits assumées par les régimes publics d'assurance médicaments ont augmenté de 7,4 % en 2022-2023 et qu'elles ont atteint 14,1 milliards de dollars, comparativement à 13,2 milliards de dollars en 2021-2022. Les médicaments coûtant plus de 10 000 $ par année représentaient plus du tiers des coûts totaux pour les régimes publics d'assurance médicaments et étaient utilisés par seulement 3 % des bénéficiaires. Les 10 médicaments les plus onéreux étaient indiqués pour le traitement de maladies rares et avaient des coûts de traitement annuels supérieurs à 300 000 $.

Le CEPMB publie des rapports sur les tendances pharmaceutiques, comme CompasRx. Les constatations faites dans le rapport éclaireront les discussions sur les politiques au niveau provincial ou territorial, et aideront les décideurs à prévoir l'évolution des facteurs de croissance des coûts qui ont une incidence sur les régimes publics d'assurance médicaments et à y réagir. L'étude englobe tous les régimes publics provinciaux d'assurance médicaments (à l'exception du Québec), ainsi que le régime du Yukon. Ces régimes représentent environ le tiers des dépenses annuelles totales consacrées aux médicaments prescrits au Canada.

CompasRx donne un aperçu des facteurs qui influent sur les dépenses en médicaments prescrits assumées par certains régimes publics d'assurance médicaments du Canada. Cette édition est axée sur l'exercice 2022-2023, où l'utilisation accrue de médicaments onéreux demeure le principal facteur à l'origine de la croissance.

Faits en bref

Entre 2017-2018 et 2022-2023, les dépenses totales en médicaments prescrits assumées par les régimes publics d'assurance médicaments du Canada ont augmenté de 3,4 milliards de dollars, atteignant un taux de croissance annuel composé de 5,9 %.

Les coûts des médicaments proprement dits, qui représentent 83 % des dépenses en médicaments prescrits, ont connu une hausse de 7,9 % de 2021-2022 à 2022-2023. Cette croissance est principalement attribuable à une augmentation soutenue de l'utilisation de médicaments onéreux, associée à la remontée, à la suite de la pandémie, du nombre de bénéficiaires actifs.

En 2022-2023, les médicaments coûtant plus de 10 000 $ et plus de 25 000 $ par année étaient respectivement utilisés par moins de 3 % et moins de 1 % des bénéficiaires, mais représentaient respectivement plus de 37 % et plus de 20 % du coût des médicaments. Sur 6,6 millions de bénéficiaires actifs, les 7,6 % dont le coût annuel des médicaments dépassait 5 000 $ représentaient 62,3 % du coût total des médicaments assumé par les régimes publics.

Le médicament ayant le plus contribué à l'augmentation des coûts des médicaments en 2022-2023 était l'éléxacaftor/tézacaftor/ivacaftor (Trikafta), une association médicamenteuse à dose fixe destinée au traitement de la fibrose kystique. Il s'est classé au premier rang après seulement deux ans sur le marché, en raison du coût élevé du traitement et de son utilisation, qui augmente rapidement. De plus, trois antidiabétiques, le sémaglutide (Ozempic), l'empagliflozine (Jardiance) et la dapagliflozine (Forxiga), contribuaient collectivement à la croissance des coûts des médicaments.

Par l'intermédiaire de l'initiative de recherche du Système national d'information sur l'utilisation des médicaments prescrits (SNIUMP), le CEPMB fournit aux intervenants des renseignements sur les prix, les coûts et l'utilisation des médicaments pour les aider à prendre des décisions éclairées en temps opportun en matière de prix, d'achat et de remboursement.

Liens connexes

CompasRx, 10e édition : Rapport annuel sur les dépenses des régimes publics d'assurance médicaments, 2022-2023.

Suivez-nous sur X @PMPRB_CEPMB et sur LinkedIn.

SOURCE Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés

Personnes-ressources : Relations avec les médias du CEPMB, [email protected]