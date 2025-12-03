Les ventes de médicaments brevetés au Canada ont atteint 22,1 milliards de dollars en 2024, soit une augmentation de 10,9 % par rapport à l'année précédente.

OTTAWA, ON, le 3 déc. 2025 /CNW/ - L'honorable Marjorie Michel, ministre fédérale de la Santé, a déposé aujourd'hui le Rapport annuel 2024 du Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés (CEPMB) auprès des greffiers du Sénat et de la Chambre des communes.

Le Rapport annuel 2024 décrit les tendances en matière de prix et de ventes de médicaments brevetés au Canada. Les ventes de médicaments brevetés en 2024 ont atteint 22,1 milliards de dollars, ce qui représentait environ 47 % du total des ventes de médicaments au Canada.

Le rapport présente également des constatations faites au sujet des dépenses de recherche et développement pharmaceutique au Canada ainsi que des informations à jour sur les activités d'examen de prix et de production de rapports du CEPMB en 2024.

Le CEPMB est un organisme indépendant qui détient des pouvoirs quasi judiciaires. Il protège l'intérêt des consommateurs canadiens en s'assurant que les prix des médicaments brevetés vendus au Canada ne sont pas excessifs. Il présente également des rapports sur les renseignements relatifs aux prix, aux coûts et à l'utilisation de produits pharmaceutiques pour soutenir la prise de décisions éclairées en matière de prix, d'achat et de remboursement.

Faits en bref

En 2024, 1 137 médicaments brevetés destinés à l'usage humain ont été déclarés au CEPMB, dont 53 nouveaux médicaments.

Les prix courants des médicaments brevetés au Canada étaient plus élevés que ceux de tous les pays du CEPMB11 en 2024 et se situaient au cinquième rang des prix les plus élevés parmi les 31 pays de l'Organisation de coopération et du développement économiques (OCDE).

Depuis 1987, les coûts des médicaments brevetés et génériques au Canada ont augmenté à un taux annuel moyen de 6,7 %, près de trois fois le taux d'inflation. Les dépenses pharmaceutiques représentent 13,7 % des dépenses totales en soins de santé.

Les titulaires de droits ont déclaré 1,29 milliard de dollars en dépenses de recherche et développement (R-D) en 2024, avec un ratio moyen des dépenses de R-D par rapport aux recettes tirées des ventes de 4,1 %. Ce résultat est obtenu à partir de la définition de R-D, donnée dans le Règlement sur les médicaments brevetés.

Liens connexes

Rapport annuel 2024 du Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés (CEPMB)

Suivez-nous sur LinkedIn et sur X @PMPRB_CEPMB

SOURCE Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés

Personnes-ressources : Relations avec les médias du CEPMB, [email protected]