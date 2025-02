TORONTO, le 25 févr. 2025 /CNW/ - Le secteur agricole du Canada est en bonne position pour nous conduire vers une nouvelle ère marquée par la diversification du commerce, mais uniquement s'il agit de façon résolue. Un nouveau rapport Leadership avisé RBC intitulé L'alimentation d'abord : Comment le secteur agricole peut ouvrir la voie à une nouvelle ère d'exportation canadienne dresse un plan visant à accroître de 30 % la part du marché mondial du Canada et à stimuler les exportations agroalimentaires à hauteur de 44 G$ d'ici 2035.

« Cette recherche montre que le secteur agroalimentaire du Canada se trouve à un moment charnière. Bien que la valeur des exportations agricoles du pays ait quadruplé depuis 2000, notre part du marché mondiale s'est amincie de 12 %, car nos concurrents, comme le Brésil et l'Australie, exportent leurs produits dans des régions à croissance élevée. Compte tenu de la hausse de l'incertitude entourant les échanges commerciaux et l'escalade des droits de douane en Amérique du Nord, le Canada doit accélérer ses démarches pour diversifier ses partenaires commerciaux, surtout en Asie du Sud-Est, en Afrique et au Moyen-Orient », explique Lisa Ashton, responsable principale, Politique agricole, Leadership avisé RBC et auteure du rapport.

À cette fin, RBC a collaboré avec le BCG Centre for Canada's Future dans le but de concevoir un modèle qui fait des projections sur la part potentielle du marché des exportations. Le rapport L'alimentation d'abord présente une feuille de route nationale conçue pour libérer le plein potentiel du Canada en tant que puissance agricole.

« Le Canada a longtemps été l'un des plus importants producteurs d'aliments dans le monde, déclare John Stackhouse, premier vice-président, Bureau du chef de la direction, RBC. Nous avons une occasion d'utiliser l'agriculture pour diversifier nos échanges commerciaux et, si nous agissons maintenant, nous pouvons nous assurer que les agriculteurs, les entreprises de transformation et les exportateurs canadiens sont bien positionnés pour mener l'économie alimentaire mondiale au lieu d'y perdre du terrain au profit de ses concurrents. Ce rapport fournit une feuille de route à suivre pour renforcer nos relations commerciales, propulser nos industries agroalimentaires et positionner le Canada en tête de la production alimentaire durable de valeur élevée. »

La publication du rapport L'alimentation d'abord marque un jalon important des efforts généraux déployés par RBC pour aider le pays à bâtir une économie résiliente et diversifiée. Le rapport s'inscrit dans une série de projets majeurs liés à l'Espace commercial RBC, une plateforme conçue pour fournir des perspectives fondées sur des données, ainsi que des recommandations stratégiques et des solutions concrètes pour l'avenir du commerce du Canada.

Grâce à l'Espace commercial, RBC réunira les dirigeants, les décideurs politiques et les experts sectoriels pour présenter une nouvelle vision du commerce canadien, soit une vision qui renforce les activités en Amérique du Nord tout en voyant à leur expansion à l'échelle mondiale.

Principales recommandations tirées du rapport L'alimentation d'abord

Innovation : accélérer l'adoption de l'exploitation agricole localisée et des technologies de la transformation des aliments pour augmenter la productivité et l'efficacité Capitaux : grossir les regroupements d'entreprises de transformation alimentaire pour ajouter une valeur aux matières premières et accroître l'empreinte du Canada sur les marchés mondiaux Accès numérique : combler les lacunes en matière de 5G et d'Internet haute vitesse dans les régions rurales du pays pour débloquer le plein potentiel de l'agriculture numérique Infrastructure des exportations : moderniser les ports, la logistique et les réseaux de transport pour réduire les goulots et améliorer la fiabilité des exportations Commercialisation mondiale : multiplier les efforts d'expansion du marché et d'harmonisation de la réglementation dans les régions à croissance élevée, comme l'Asie du Sud-Est, l'Afrique et l'Amérique latine

