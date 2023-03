OTTAWA, ON, le 16 mars 2023 /CNW/ - Selon un nouveau rapport de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI), un propriétaire de PME sur dix a changé d'institution financière au moins une fois entre 2019 et 2022. Parmi l'ensemble des institutions financières, la Banque TD Canada Trust (TD) et les coopératives d'épargne et de crédit sont celles ayant gagné la plus grande part de marché globalement depuis 2019, avec 0,7 et 0,6 point de pourcentage respectivement.

Les trois principales raisons pour lesquelles les propriétaires de PME ont changé de banque sont la piètre qualité du service à la clientèle (52 %), les problèmes d'accès au financement (44 %), les frais et les taux (39 %). Parmi les PME clientes des cinq grandes banques, le principal motif est le service à la clientèle insatisfaisant, tandis que celui des PME clientes des plus petites institutions financières est la difficulté d'accès au financement.

« Les propriétaires de PME estiment souvent que le service à la clientèle offert par les grandes banques n'est pas à la hauteur de leurs attentes. Il n'est donc pas surprenant qu'ils soient nombreux à changer d'institution financière. Si les grandes banques souhaitent fidéliser leur clientèle de PME, elles devraient d'abord se concentrer sur l'amélioration de leur service à la clientèle », fait remarquer Jasmin Guénette, vice-président des Affaires nationales à la FCEI.

Parts du marché national des services bancaires offerts aux PME en 2022

La Banque Royale du Canada (RBC) continue de figurer au sommet du classement sur le marché des PME en 2022 (part de 19 %), mais elle n'est à la tête d'aucun marché régional. La Banque Scotia est restée au deuxième rang avec une part de 17 %. La TD est la seule parmi les cinq grandes banques à avoir réellement gagné du terrain depuis le rapport de la FCEI sur les services bancaires de 2019. Elle se classe au troisième rang avec 16 % du marché.

Parmi les autres institutions financières ayant une présence répandue au pays, la Banque de Montréal (BMO) connaît un déclin depuis 1997, mais est parvenue à conserver une part globale de 9,4 % en 2022, similaire à celle de 2019. La Banque Canadienne Impériale de Commerce (CIBC) enregistre aussi un recul marqué : sa part était supérieure à 20 % en 1982, mais inférieure à 9 % en 2022. Pour terminer, les coopératives d'épargne et de crédit ont plus que triplé leur part depuis 1982 pour s'établir à 13 % en 2022.

« Les propriétaires de PME ont souvent des besoins bancaires qui leur sont propres. Leur recours aux institutions financières est loin de se limiter aux opérations bancaires quotidiennes et englobe toutes sortes de produits et de services : conseils d'affaires, investissements, planification de la relève, épargne-retraite, etc. Compte tenu de la taille du secteur bancaire et de l'importance que revêtent les partenariats financiers pour la réussite des PME, les banques à l'échelle du pays devraient chercher à servir au mieux les petites entreprises afin d'assurer leur compétitivité et de fidéliser leur clientèle », affirme Simon Gaudreault, Économiste en chef et vice-président de la recherche à la FCEI.

Parts du marché selon la région et la taille des entreprises

Les institutions détenant la plus importante part du marché dans chaque grande région du pays sont toutes différentes. Les institutions financières de portée régionale comme Desjardins au Québec et ATB Financial en Alberta demeurent au premier rang dans leurs régions respectives, devançant les grandes banques.

Le fournisseur de services bancaires de prédilection tend aussi à varier fortement selon la taille des PME. Par exemple, la Banque Scotia sert la plus grande proportion de microentreprises (moins de 5 employés), soit 21 %. Quant à elle, la RBC occupe la première place chez les petites et les moyennes entreprises.

« Les propriétaires de PME ont absolument besoin de services bancaires et de financement abordables. Si les banques et les coopératives d'épargne et de crédit offrent des services plus accessibles qui vont au-delà des opérations bancaires quotidiennes, les PME auront de meilleures chances de réussir et de contribuer à la prospérité économique du pays », conclut M. Guénette.

Cliquez ici pour consulter la version intégrale du rapport Financement des PME : répartition du marché entre les grandes banques . Ce premier rapport de la FCEI sur les services bancaires sera suivi de deux autres au cours des prochains moins. Le deuxième traitera des tendances relatives au financement des PME, et le troisième, du service à la clientèle offert aux entreprises par leur banque.

À propos de la FCEI

La FCEI (Fédération canadienne de l'entreprise indépendante) est le plus grand regroupement de PME au pays, comptant 97 000 membres dans tous les secteurs d'activité et toutes les régions. Elle vise à augmenter les chances de succès des PME en défendant leurs intérêts auprès des gouvernements, en leur fournissant des ressources personnalisées et en leur offrant des économies exclusives. Visitez fcei.ca pour en savoir plus.

SOURCE Fédération canadienne de l'entreprise indépendante

Renseignements: Maud Larivière, attachée de presse, FCEI, Tél. : 514-861-3234, Cell. : 514-817-0228, [email protected]