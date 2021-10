Un projet de loi pour amener plus de femmes en politique, présenté par l'Opposition officielle

QUÉBEC, le 7 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Aujourd'hui, le porte-parole de l'opposition officielle en matière de justice, Marc Tanguay, a déposé un projet de loi avec la collaboration de sa collègue Isabelle Melançon, porte-parole en matière de condition féminine, afin d'imposer aux partis politiques la présentation, lors d'une élection générale, d'un minimum de 40% de candidatures féminines.

Près de 60 ans après l'élection d'une première femme à l'Assemblée législative du Québec, Mme Claire Kirkland-Casgrain, l'opposition officielle estime qu'il faut continuer de promouvoir la présence des femmes en politique québécoise. Le Parti libéral du Québec et ses membres sont d'ailleurs très fiers d'être dirigés par Dominique Anglade, première cheffe de l'histoire de la formation politique.

Selon le projet de loi, un parti politique reconnu par le DGEQ qui ne présenterait pas un minimum de 40 candidates, dans une élection générale, verrait son allocation annuelle amputée de 25%; une mesure incitative devenue nécessaire, selon l'opposition officielle.

Pour M. Tanguay, l'Assemblée nationale doit être à l'image de notre société. Les femmes doivent y être présentes et prendre part aux orientations de nos gouvernements.

« En 2021, on ne peut malheureusement plus se fier uniquement sur les bonnes intentions et les belles paroles. Si le gouvernement veut réellement faire avancer le Québec, il doit appeler le projet de loi rapidement afin d'en faire profiter la société québécoise dès la prochaine élection générale. »

-Marc Tanguay, député de LaFontaine et porte-parole de l'opposition officielle en matière de justice.

« Depuis des décennies, on a vu tout le terrain gagné par les femmes dans toutes les sphères de la société. Malheureusement, il est encore difficile aujourd'hui d'attirer des femmes en politique et c'est pourquoi nous arrivons avec une proposition audacieuse et moderne afin de corriger la situation. »

-Isabelle Melançon, députée de Verdun et porte-parole de l'opposition officielle en matière de condition féminine.

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

