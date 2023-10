Le gouvernement du Canada investit en Colombie-Britannique pour promouvoir une économie propre et une croissance inclusive.

TERRACE, BC, le 17 oct. 2023 /CNW/ - Les communautés autochtones de la Colombie-Britannique exploitent de nouvelles perspectives pour créer un avenir carboneutre. Leur innovation fait de la Colombie-Britannique un chef de file en matière d'énergie propre tout en stimulant la croissance économique. PacifiCan aide à mettre en œuvre des projets qui contribuent à la prospérité des collectivités de la province.

Un projet autochtone d’énergie propre reçoit plus de 3,6 millions de dollars pour exploiter la puissance de l’énergie géothermique (Groupe CNW/Développement économique Canada pour le Pacifique)

L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada (PacifiCan), a annoncé aujourd'hui, lors de la Journée mondiale de l'énergie géothermique, un financement de plus de 3,6 millions de dollars accordé par PacifiCan pour aider Kitselas Geothermal à exploiter l'énergie géothermique en vue d'une utilisation commerciale.

L'énergie géothermique provient de la chaleur contenue sous la surface de la terre. Il s'agit d'une forme d'énergie propre et renouvelable qui peut remplacer les sources d'énergie fossiles et réduire les émissions de gaz à effet de serre. La Colombie-Britannique est bien placée pour devenir un chef de file dans le développement de l'énergie géothermique, car la province est située le long de la « ceinture de feu » de l'océan Pacifique, une zone où le potentiel d'énergie géothermique est important en raison de la présence de volcans.

Grâce au financement du Fonds pour l'emploi et la croissance de PacifiCan, Kitselas Geothermal va forer des puits de production pour exploiter l'énergie géothermique. Ce projet devrait créer plus de 170 nouveaux emplois, notamment pour les travailleurs autochtones, ce qui aura des retombées économiques durables pour la région.

PacifiCan soutient l'innovation, la croissance des entreprises et le développement économique communautaire en Colombie-Britannique. Grâce à des programmes de financement ciblés, PacifiCan investit stratégiquement dans des entreprises en croissance en mesure de renforcer la position de la Colombie-Britannique en tant que chef de file national et international dans des secteurs, tels que les technologies propres, les sciences de la vie et les industries numériques.

Citations

« Cette annonce, faite à l'occasion de la Journée mondiale de l'énergie géothermique, reflète l'engagement du gouvernement du Canada à construire un avenir carboneutre. En exploitant la puissance de l'énergie géothermique dans le nord de la Colombie-Britannique, Kitselas Geothermal nous rapproche de cet avenir. PacifiCan continuera à travailler avec les communautés autochtones de la Colombie-Britannique pour créer un développement économique durable qui favorise la réconciliation ».

- L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada

« Le développement du projet d'énergie géothermique "Combustible pour la réconciliation" est une étape importante vers l'indépendance économique de la Première Nation de Kitselas. Le projet contribue également à la transition de la Colombie-Britannique et du Canada vers l'énergie propre grâce à la démonstration de la technologie, à la formation de professionnels hautement qualifiés et à la mise en place d'un terrain d'essai pour la réforme de la réglementation qui profitera à la fois aux phases futures du projet et à d'autres projets géothermiques ailleurs dans le pays ».

- Alison Thompson, directrice de Kitselas Geothermal Inc.

Faits en bref

PacifiCan est l'agence fédérale de développement économique dédiée aux Britanno-Colombiens. PacifiCan travaille avec des partenaires qui bâtissent des entreprises novatrices, créent des emplois de qualité et soutiennent la croissance inclusive d'un bout à l'autre de la province.

Le Fonds pour l'emploi et la croissance aide les créateurs d'emplois et les organisations qui les soutiennent à assurer l'avenir de leurs entreprises. Ce fonds vise notamment à renforcer la résilience et la croissance en passant à une économie verte, en favorisant une reprise inclusive, en améliorant la compétitivité et en créant des emplois dans l'ensemble de la Colombie-Britannique.

Dans le cadre du Fonds pour l'emploi et la croissance, PacifiCan a investi 85,4 millions de dollars dans les entreprises de la Colombie-Britannique. La période de réception des demandes pour ce programme est maintenant terminée.

Établie en 2016, Kitselas Geothermal décarbonise l'industrie locale afin de fournir des avantages sociaux, environnementaux et économiques à la Première Nation de Kitselas et à la région.

La première phase du projet, intitulée Combustible pour la réconciliation, est conçue pour remplacer 270 000 gigajoules par an de gaz naturel, réduisant ainsi les émissions de gaz à effet de serre de plus de 13 000 tonnes par an.

Des puits d'exploration ont été forés en Colombie-Britannique pour explorer le potentiel d'énergie géothermique de la province. Des sites à fort potentiel ont été identifiés dans toutes les régions de la province.

Liens connexes

Restez branchés

Suivez PacifiCan sur Twitter et LinkedIn

Ligne téléphonique sans frais : 1-888-338-9378

ATS (appareil de télécommunications pour personnes malentendantes) : 1-877-303-3388

SOURCE Développement économique Canada pour le Pacifique

Renseignements: Personnes-ressources : Haley Hodgson, Conseillère principale en communications, Bureau du ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada (PacifiCan), [email protected]; Jillian Glover, Gestionnaire, Communications, PacifiCan, [email protected]