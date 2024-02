MONTRÉAL, le 8 févr. 2024 /CNW/ - Dans le cadre du Sommet national pour lutter contre le vol de véhicules, l'Administration portuaire de Montréal (APM) annonce le lancement d'un programme novateur visant à soutenir les initiatives technologiques pour contrer le vol de véhicules susceptibles d'être frauduleusement expédiés à l'étranger par le biais du territoire du Port de Montréal. Depuis plusieurs années l'APM travaille en étroite collaboration avec l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), les forces de l'ordre et des partenaires du secteur privé contre ces activités criminelles. C'est dans ce contexte que l'APM a mis sur pied cette nouvelle initiative, témoignant de son engagement continu envers la sécurité du port et la lutte contre les activités criminelles.

Dans le cadre de ce programme, l'APM offrira gratuitement son soutien et son expertise aux entreprises offrant des systèmes de repérage reconnues par le Bureau d'assurance du Canada (BAC). Ces entreprises pourront bénéficier d'une assistance significative pour évaluer les emplacements optimaux, installer des antennes facilitant l'utilisation indépendante de leur technologie et accéder au territoire pour la maintenance de leurs équipements.

« Ce geste, nous l'espérons, sera suivi d'autres actions pour continuer d'apporter notre contribution à un effort qui, pour donner des résultats concrets, doit être collectif autant en amont qu'en aval », a déclaré Geneviève Deschamps, présidente-directrice générale par intérim de l'APM. « Ce geste vient s'ajouter aux actions et outils déjà en place au Port pour soutenir les enquêtes et assurer d'offrir un territoire sécurisé ».

En collaboration avec l'Agence des services frontaliers du Canada et les forces de l'ordre, l'APM offre une assistance complète à chaque demande d'enquête. Actuellement, plus de 800 agents et policiers bénéficient d'un accès 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour mener à bien les enquêtes et plus de 600 caméras, sans compter les centaines d'autres mises en place par les opérateurs de terminaux, sont activées en permanence pour faciliter les interventions et remonter la filière criminelle. Parmi les autres mesures destinées à assurer la sûreté du territoire portuaire, notons que le centre de contrôle de l'APM est également ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et que l'accès au territoire portuaire requiert une accréditation officielle.

Sommet national pour lutter contre le vol de véhicules

Le 8 février, le Gouvernement a tenu un Sommet national visant à lutter contre le vol de véhicules, réunissant plusieurs dirigeants de juridictions et de secteurs clés afin de garantir une réponse coordonnée à cet enjeu majeur. L'APM se réjouit d'avoir pu faire état des initiatives en cours. Geneviève Deschamps a d'ailleurs pris la parole pour réaffirmer la volonté de contribuer à cette problématique

« Je veux réitérer l'ouverture de l'APM à collaborer à l'implantation de solutions pragmatiques, tout comme notre volonté d'appuyer vigoureusement celles et ceux qui sont responsables de la lutte contre la criminalité », a ajouté Geneviève Deschamps.

