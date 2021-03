Un programme de mentorat pour les élues à l'occasion de la Journée internationale des femmes

QUÉBEC, le 8 mars 2021 /CNW Telbec/ - À l'occasion de la Journée internationale des femmes, le Cercle des femmes parlementaires et le comité des femmes du Cercle des ex-parlementaires de l'Assemblée nationale du Québec ont organisé une activité virtuelle pour le lancement d'un programme de mentorat.

À l'initiative des présidentes respectives, la députée de Saint-Hyacinthe, Mme Chantal Soucy, et l'ex-parlementaire, Mme Marie Malavoy, ce programme vise à offrir aux élues de tous les groupes parlementaires une forme d'accompagnement dans l'exercice de leurs fonctions.

« Ce projet transpartisan répond à notre objectif d'appuyer les femmes parlementaires, plus nombreuses que jamais dans l'histoire du Québec, avec un total de 55 sur 125 députés en fonction (44 %). J'espère également que ce programme suscitera de l'engouement auprès des jeunes femmes, sachant qu'elles pourront bénéficier de ce soutien lors de leur entrée en politique », souligne Mme Soucy.

« Malgré leurs expériences, leurs compétences et leur volonté, les élues ont un double défi : s'acclimater à l'univers politique comme tout nouveau parlementaire et apprivoiser cet univers traditionnellement masculin qui peut, à certains égards, apparaître déroutant », mentionne Mme Malavoy.

Le mentorat offert par les ex-élues répond au besoin d'échanger en toute confidentialité avec une personne qui comprend cette réalité, tout en n'y étant plus impliquée.

La présentation du projet de mentorat a été complémentée par le témoignage de Mme Marjolaine Étienne, ancienne vice-chef aux Affaires extérieures de la Première Nation innue de Mashteuiatsh et actuellement représentante des peuples autochtones du Canada au Secrétariat général des Nations Unies. Elle a été invitée à s'adresser aux participantes afin de raconter ses expériences de mentorat et les bénéfices qu'elle en avait retirés dans sa carrière politique.

Le dévoilement du programme et la conférence de Mme Étienne ont suscité un vif intérêt ainsi que de riches discussions de la part des élues.

Source et renseignements :

Karine Gaudreault

Conseillère pour le Cercle des femmes parlementaires

Assemblée nationale du Québec

[email protected]

Téléphone : 418 558-0140

SOURCE Assemblée nationale du Québec

Liens connexes

http://www.assnat.qc.ca/