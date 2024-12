Un nouveau rapport démontre que les demandes de règlement de frais de médicaments pour des maladies chroniques comme le diabète et l'hypertension artérielle sont en hausse.

TORONTO, le 11 déc. 2024 /CNW/ - Les maladies chroniques ne font pas d'âgisme. Un nouveau rapport de la Sun Life indique que de plus en plus de jeunes Canadiens sont atteints de maladies physiques chroniques qui peuvent bouleverser leur vie - par exemple, l'hypercholestérolémie, l'hypertension artérielle, le diabète et l'asthme.

Pour ce rapport, les données des demandes de règlement de frais de médicaments de plus de trois millions de participants de la Sun Life ont été analysées sur une période de cinq ans1. Toutes catégories d'âge confondues, près de la moitié (45,1 %) des Canadiens sont atteints d'au moins une maladie chronique. Le diabète est l'affection qui connaît la plus forte croissance avec une hausse de 30 % des demandes de règlement entre 2019 et 2023.

Les participants plus âgés sont plus à risque d'être atteints d'une maladie chronique. Toutefois, on remarque une hausse chez les jeunes participants. Entre 2019 et 2023, les demandes de règlement de frais de médicaments pour des maladies chroniques ont augmenté beaucoup plus rapidement chez les jeunes participants par rapport aux groupes plus âgés.

Les demandes de règlement de frais de médicaments contre le diabète ont augmenté de 2 à 4 fois plus rapidement chez les personnes de moins de 30 ans comparativement aux personnes de 30 à 60 ans.

Les demandes de règlement de frais de médicaments contre l'hypertension artérielle et l'asthme ont aussi augmenté grandement chez les gens de moins de 30 ans.

Les demandes de règlement liées au diabète et à l'hypertension artérielle chez les jeunes femmes dépassent largement celles chez les jeunes hommes.

« Ce rapport et ces données alarmantes devraient être une prise de conscience », affirme Marie-Chantal Côté, vice-présidente principale, Garanties collectives, Sun Life. « De l'absentéisme à l'invalidité, les maladies chroniques coûtent des milliards de dollars à l'économie chaque année. Il est donc plus important que jamais d'outiller les Canadiens pour les aider à prendre leur santé en main. »

La hausse du taux d'obésité, la sédentarité, la mauvaise alimentation, les problèmes de santé mentale et le stress élevé contribuent à la hausse des maladies chroniques chez les Canadiens. La pandémie a aussi eu un rôle à jouer dans le déclin de la santé physique des gens, en raison des rendez-vous médicaux manqués et des difficultés accrues pour adopter un style de vie sain.

L'importance de la prévention et du soutien pour la gestion des maladies chroniques

C'est maintenant qu'il faut agir. Plusieurs maladies chroniques peuvent être évitées et gérées. Les milieux de travail ont un rôle important à jouer. Les employés veulent plus de soutien et d'outils pour les aider à gérer leur santé et leur bien-être.

« S'attaquer et prévenir les maladies chroniques nécessite que tout le monde mette la main à la pâte. Nous devons créer une approche au soutien globale et adaptée », explique Alison Chick, vice-présidente principale, Sun Life Santé. « Nous devons travailler ensemble pour que les Canadiens aient accès aux outils, aux ressources et aux garanties sur mesure dont ils ont besoin. Et ce, où qu'ils en soient dans leur parcours santé. »

La Sun Life propose un éventail complet de solutions novatrices en santé pour aider les Clients. Cela comprend la Pharmacie Lumino SantéMC, offerte par Pillway. Cette solution offre un accès facile et rapide aux médicaments et au soutien d'un réseau de pharmaciens pour les employés qui prennent des médicaments d'entretien pour traiter des maladies chroniques. La Pharmacie Lumino Santé propose également de l'encadrement axé sur les maladies chroniques pour aider les gens atteints de diabète, d'asthme et de maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) à suivre leur plan de traitement (ces services ne sont pas offerts au Québec pour l'instant).

Aider les Clients à atteindre un mode de vie sain est au cœur de la raison d'être de la Sun Life et de son engagement à être une compagnie durable. Avec des solutions de santé novatrices, l'objectif de la Sun Life est d'avoir un maximum d'incidences positives en aidant des millions de Clients et de gens à améliorer leur santé physique et mentale. Apprenez-en plus sur l'engagement de la Sun Life à l'égard de la durabilité.

