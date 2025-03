L'Aperçu du printemps 2025 de MétéoMédia

MONTRÉAL, le 13 mars 2025 /CNW/ - Les tempêtes de neige jumelles de la Saint-Valentin auront marqué la fin de l'hiver 2024-2025. Les conditions hivernales se prolongeront-elles au printemps? MétéoMédia prévoit de nombreux aléas et rebondissement météorologiques au cours des prochaines semaines.

« Avec la dissipation de La Niña anticipée et l'absence d'autres acteurs importants, le passage de l'hiver à l'été devrait se faire graduellement en 2025, explique Chris Scott, directeur de la météorologie à MétéoMédia. « Le contexte météorologique n'est pas favorable à de longues périodes de températures hors normes dans les prochaines semaines, gardant généralement le mercure près des normales sur une bonne partie du pays », ajoute-t-il.

« Malgré un important couvert de neige dans de nombreuses régions du Québec, la saison des inondations devrait être limitée en 2025 », note André Monette, chef de service de la météorologie à MétéoMédia. « Même si l'on prévoit plus de précipitations que la normale pour le Québec et l'Ontario, les quantités ne devraient pas s'approcher des valeurs records », ajoute-t-il.

Québec et Ontario

Les températures oscilleront entre froid et douceur en mars et en avril. D'importantes tempêtes de neige sont donc encore possibles en première moitié de printemps. Il faudra patienter jusqu'en mai avant de connaître des anomalies de chaleur plus importantes et un temps plus clément.

Ailleurs au pays

Un printemps plus frais que la normale est prévu dans l'Ouest canadien. La saison de ski de printemps sera donc prolongée en 2025. Après un hiver plutôt sec, les précipitations seront plus abondantes, particulièrement sur la côte ouest de la Colombie-Britannique.

Comme au Québec, les températures seront près des normales dans les Maritimes ce printemps. Des précipitations plus abondantes sont prévues dans le nord du

Nouveau-Brunswick, ce qui pourrait augmenter localement le risque d'inondations.

Au cours des prochaines semaines, la population canadienne devra porter une attention particulière aux prévisions quotidiennes alors que la météo et les conditions routières seront amenées à changer subitement. Il est possible de consulter les prévisions en visitant meteomedia.com ou en téléchargeant l'application MétéoMédia disponible pour iOS et Android.

MétéoMédia : Aperçu du printemps 2025 Régions Températures Précipitations Colombie-Britannique Sous les normales Près des normales, sauf pour l'ouest de la province qui sera au-dessus des normales Alberta Sous les normales Près des normales Saskatchewan Près des normales Près des normales Manitoba Près des normales Près des normales Ontario Près des normales Au-dessus des normales, sauf pour le nord-ouest de la province qui sera près des normales Québec Près des normales Au-dessus des normales, sauf pour le nord de la province qui sera près des normales Maritimes, Terre-Neuve-et-Labrador Près des normales Près des normales, sauf pour le nord du Nouveau-Brunswick qui sera au-dessus des normales Yukon, Territoires du Nord-Ouest, Nunavut Près des normales, sauf pour le Yukon qui sera près des normales Près des normales

Les prévisions printanières détaillées, incluant les prévisions régionales, les cartes et les tableaux, peuvent être consultées au meteomedia.com.

Possibilité d'entrevue : Les météorologues de MétéoMédia sont disponibles pour une entrevue les 13 et 14 mars 2025. Ils pourront fournir des prévisions régionales et donner des renseignements additionnels sur les prévisions printanières de cette année.

