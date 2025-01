Une dirigeante chevronnée avec un bilan éprouvé en matière de croissance, d'innovation et d'excellence opérationnelle

OAKVILLE, ON, le 29 janv. 2025 /CNW/ - Pelmorex est heureuse d'annoncer la nomination de Maureen Rogers en tant que nouvelle présidente et chef de la direction, à compter du 1er février 2025. Mme Rogers joint également le conseil d'administration de Pelmorex. Mme Rogers succède à Dr Nana Banerjee, qui était le précédent président et chef de la direction.

Pelmorex Corp. annonce la nomination de Maureen Rogers au poste de présidente et chef de la direction (Groupe CNW/Pelmorex Corp.)

Avec plus de 30 ans d'expérience dans les médias, la technologie et la finance au Canada, dont 13 ans chez Pelmorex, Mme Rogers a occupé plusieurs postes de haute direction, notamment celui de directrice générale et chef de la direction des réseaux de télévision de Pelmorex et de directrice générale de Météo Canada, qui comprend les marques numériques et télévisuelles MétéoMédia et The Weather Network ainsi que le système national d'alerte au public du Canada, connu sous le nom Alert Ready/En Alerte. Mme Rogers détient un baccalauréat en administration des affaires, est comptable agréée et est également certifiée du programme d'éducation des administrateurs de la Rotman School of Management.

« Nous sommes ravis de nommer Maureen au poste de présidente et chef de la direction », a déclaré Marc Morrissette, président-directeur du conseil d'administration de Pelmorex Corp. « Quiconque a travaillé avec Maureen a sûrement constaté son sens aigu des affaires, ses solides compétences en communication et en relations humaines, ainsi que son leadership efficace. Maureen a dirigé plusieurs activités importantes de notre entreprise pendant de nombreuses années avec des résultats exceptionnels, et nous sommes convaincus que l'avenir de Pelmorex est prometteur avec elle à la barre de l'entreprise. »

Mme Rogers se concentrera sur l'accélération des initiatives stratégiques de Pelmorex et continuera d'élargir sa présence sur le marché tout en offrant une valeur exceptionnelle à ses clients, entreprises et partenaires. La transition se fera en douceur, et l'entreprise reste engagée envers sa mission principale de tenir ses utilisateurs informés, préparés et en sécurité.

« Je suis honorée et enthousiaste d'assumer ce nouveau rôle au sein d'une organisation dont je fais partie depuis de nombreuses années », a déclaré Mme Rogers. « J'ai hâte de continuer à travailler en étroite collaboration avec l'équipe talentueuse de Pelmorex et de bâtir sur notre solide fondation afin d'explorer de nouvelles opportunités de croissance et offrir une valeur exceptionnelle à nos clients et partenaires. »

Mme Rogers, qui parle couramment l'anglais et le français, est actuellement coprésidente du Conseil de gouvernance du Système d'agrégation et de dissémination national d'alertes, responsable de l'infrastructure du système d'alertes d'urgence du Canada. Elle a également été élue au conseil d'administration de la Croix-Rouge canadienne en 2023 et elle siège au comité des ressources humaines.

À propos de Pelmorex Corp.

Fondée en 1989, Pelmorex Corp . est une entreprise internationale de gestion de données et d'information météorologique. Pelmorex possède et exploite les marques météorologiques The Weather Network, MétéoMédia, Eltiempo.es, Clima, Otempo.pt et Weather Source. Pelmorex Corp. exploite également le Système d'agrégation et de dissémination d'alertes du Canada qui fait partie du système En Alerte. Grâce à son innovation constante et à son esprit d'entrepreneuriat, Pelmorex a pris de l'expansion pour atteindre les consommateurs du monde entier. Elle est devenue l'un des plus grands fournisseurs d'information météorologique et fait figure de pionnière en offrant des solutions de données et de renseignements aux entreprises. En exploitant la valeur de la météo, Pelmorex s'efforce de rendre le monde plus intelligent et plus sûr pour les consommateurs et les entreprises.

Pour en savoir plus, visitez pelmorex.com et suivez-nous sur X (anciennement Twitter) et LinkedIn.

SOURCE Pelmorex Corp.

