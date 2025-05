L'Aperçu de l'été 2025 de MétéoMédia

MONTRÉAL, le 28 mai 2025 /CNW/ - Le printemps 2025 s'est terminé en queue de poisson pour de nombreuses régions. Est-ce un prélude de ce qui nous attend durant la période estivale? MétéoMédia prévoit que l'été 2025 sera chaud, mais instable.

aperçu de l'été 2025 température (Groupe CNW/Pelmorex Corp.)

« L'été 2024 a été marqué par des pluies records dans le sud du Québec. Plusieurs redoutent de revivre un été aussi humide et arrosé. Malheureusement, le risque sera aussi à surveiller cette saison avec la présence d'un dôme de chaleur dans le centre du continent », note André Monette, chef de service de la météorologie à MétéoMédia. « Ce dôme favorise le temps humide et orageux pour les régions de l'Ontario vers les provinces des Maritimes », ajoute-t-il.

« L'été sera chaud pour une majorité du pays. Avec l'humidité omniprésente, ce sont surtout les nuits qui seront inconfortables au Québec, alors que les maximums seront plus près des valeurs normales », explique Monette. « Des périodes de chaleur prolongées avec un haut taux d'humidité peuvent engendrer des orages particulièrement costauds », ajoute-t-il.

Québec et Ontario

L'été 2025 s'annonce chaud pour le Québec et l'Ontario, particulièrement au cours des nuits. Le nombre de jours avec 30 degrés ou plus sera près des moyennes. La région connaîtra généralement du temps humide, avec plus de jours de précipitations et d'orages. La saison chaude sera plus courte en 2025, alors que septembre ne sera pas une prolongation de l'été, comme ce fut le cas dans le passé.

Ailleurs au pays

Le dôme de chaleur présent dans le centre du continent aura des répercussions dans les Prairies, où les températures seront nettement supérieures à la normale. De plus, des précipitations sous la normales sont attendues. Les risques de sécheresse et d'incendie sont élevés pour la région.

Plus on s'éloigne du dôme, plus les températures seront près des normales. Ce sera notamment le cas pour la région côtière de la Colombie-Britannique et celle de Terre-Neuve-et-Labrador. Avec une saison des ouragans qui s'annonce encore active, le passage de tempêtes tropicales dans les Maritimes sera à surveiller en deuxième moitié de saison.

Au cours des prochaines semaines, la population canadienne devra porter une attention particulière aux prévisions quotidiennes alors que la météo peut s'avérer très instable. Il est possible de consulter les prévisions, en visitant meteomedia.com ou en téléchargeant l'application MétéoMédia disponible pour iOS et Android .

MétéoMédia : Aperçu de l'été 2025 Régions Températures Précipitations Colombie-Britannique Près des normales, sauf pour

l'est de la province qui sera

au-dessus des normales Près des normales Alberta Au-dessus des normales Près des normales Saskatchewan Au-dessus des normales Près des normales, sauf pour le centre

de la province qui sera au-dessus des

normales Manitoba Au-dessus des normales Près des normales, sauf pour le centre

de la province qui sera au-dessus des

normales Ontario Au-dessus des normales Au-dessus des normales, sauf pour le

centre de la province qui sera près des

normales Québec Au-dessus des normales Au-dessus des normales, sauf pour le

nord de la province qui sera près des

normales Maritimes, Terre-Neuve-

et-Labrador Au-dessus des normales, sauf

pour l'est de Terre-Neuve-et-

Labrador qui sera près des

normales Au-dessus des normales, sauf pour

Terre-Neuve-et-Labrador qui sera près

des normales Yukon, Territoires du

Nord-Ouest, Nunavut Au-dessus des normales Près des normales

Les prévisions estivales détaillées, incluant les prévisions régionales, les cartes et les tableaux, peuvent être consultées au meteomedia.com .

Possibilité d'entrevue : Les météorologues de MétéoMédia sont disponibles pour une entrevue du 28 au 30 mai 2025. Ils pourront fournir des prévisions régionales et donner des renseignements additionnels sur les prévisions estivales de cette année.

