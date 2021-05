Un premier Séminaire de cartographies autochtones à l'UQAT

VAL-D'OR, QC, le 6 mai 2021 /CNW Telbec/ - L'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue est heureuse d'annoncer la tenue du premier Séminaire de cartographies autochtones qui aura lieu du 12 au 14 mai prochains. Cet évènement virtuel, ouvert à tous et gratuit, réunira des membres de la communauté scientifique universitaire, des personnes diplômées et des partenaires de recherche autochtones qui seront amenés à partager leurs résultats de recherche, leurs savoirs ainsi que leurs expertises lors de conférences et de discussions en ligne en lien avec les territorialités et la cartographie participative autochtone.

Benoit Éthier, professeur à l’École d’études autochtones et responsable du Laboratoire de cartographie participative (Groupe CNW/Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT))

Dans le cadre du Séminaire, qui rassemblera près d'une trentaine de panélistes de divers horizons, les participantes et les participants auront l'occasion d'assister à des présentations et des panels portant sur la négociation et la protection des territoires ancestraux, les relations territoriales, la transmission des savoirs ancestraux autochtones, les cartes, leurs récits ainsi que la toponymie.

Une initiative collective, inclusive et participative

L'évènement est organisé par Benoit Éthier, professeur à l'École d'études autochtones et responsable du Laboratoire de cartographie participative, ainsi que Chloé Pelletier, étudiante à la maîtrise sur mesure en études autochtones, en collaboration avec le Conseil de la Nation Atikamekw et les communautés Anicinapek de Pikogan, Lac-Simon et Kitcisakik. Ce projet est une initiative collective, inclusive et participative pour la mise en valeur des savoirs territoriaux autochtones au moyen de la cartographie. Le but de ce séminaire est de favoriser la mobilisation et la diffusion des connaissances reliées à la cartographie participative autochtone afin d'outiller les partenaires autochtones, les spécialistes de la recherche ainsi que des diplômées et diplômés pour la réalisation de cartographies participatives dans les communautés autochtones.

Un espace virtuel pour susciter l'échange et la discussion

C'est donc sur une période de trois jours que se tiendront les différents blocs de présentation, séparés en quatre grandes thématiques. Afin de recevoir les liens de connexion, les personnes intéressées par l'évènement devront remplir les formulaires d'inscription pour les blocs de présentation auxquels elles souhaitent assister. Il est possible de s'inscrire en ligne, sur la page Web du séminaire.

Renseignements: Catherine Berubé-Leblanc, [email protected], Agente d'information, Service des communications et du recrutement, UQAT

