SHANGHAI, 30 janvier 2026 /CNW/ - Après avoir attiré l'attention du monde entier pendant des années, c'est à domicile que les chefs de file chinois de l'électronique grand public et des appareils électroménagers pilotés par l'IA occuperont le devant de la scène en mars prochain. À l'occasion du salon AWE 2026, ils dévoileront leurs derniers produits vedettes et donneront le ton des tendances mondiales.

Placé sous le thème « Smart AI, Smarter Future » (« Un avenir plus intelligent avec l'IA »), le salon AWE 2026 se déroulera du 12 au 15 mars 2026 sur deux sites : le nouveau Centre international d'exposition de Shanghai (SNIEC) et l'espace d'exposition de la zone de coopération commerciale internationale du pôle oriental de Shanghai (Eastern Hub IBCZ). Les inscriptions mondiales pour le salon AWE 2026, qui doit s'étendre sur 170 000 mètres carrés pour présenter plus de 1 200 marques et accueillir plus de 200 000 visiteurs, sont d'ores et déjà ouvertes.

L'IA s'émancipe des laboratoires, des prototypes et des équipements professionnels pour entrer dans la vie réelle et finalement conquérir les foyers, les espaces publics, les systèmes urbains et les produits de grande consommation. Parallèlement, les frontières entre les fabricants d'appareils, les fournisseurs de composants et les développeurs d'IA sont redéfinies, ce qui accélère le déploiement de l'IA physique dans le monde réel, sous des formes plus rapides et plus diversifiées. Alors que la Chine s'impose comme un centre mondial d'innovation dans les domaines de l'électroménager et de l'électronique grand public, le salon AWE 2026 apparaît comme une vitrine de référence parfaite pour mettre en scène la rencontre entre l'IA et la vie concrète.

Préparez-vous à la grande exposition du SNIEC! Des marques de premier plan comme Haier, Huawei, Hisense, TCL, Sony, Bosch, Siemens, Panasonic, LG, Fisher & Paykel, ASKO, Gorenje, Whirlpool, Hitachi, Philips, Gree, Skyworth ou Changhong se joindront aux innovateurs dans les domaines des véhicules à énergie nouvelle, des technologies de pointe, de l'IA et de l'habitat intelligent, tels que BYD, Unitree, Segway-Ninebot, iFLYTEK, Shokz, Sonos, HiSilicon, NAVEE, ECOVACS, Dreame, Roborock, MOVA, iRobot, TEMPUR ou encore EZVIZ. Les acteurs majeurs que sont Fotile, Robam, Westinghouse, Thomson, Morphy Richards, Thermos et Tiger seront également à l'affiche pour mettre en avant leur éventail éblouissant d'innovations, allant des écosystèmes humain-véhicule-maison aux scénarios de maison intelligente.

Avant-goût de l'espace d'exposition de l'Eastern Hub IBCZ, qui fait la part belle aux innovateurs de premier plan : Les exposants Huawei, JD.com, Lenovo, Sony, Hisense, TCL, BOE, Xiaomi, ZTE, SenseTime, MINIMAX, UNISOC, UBTECH, Unitree, AGIBOT, XREAL, Quark, ARIDGE, BrainCo, Stonehill, Autel Robotics, DEEP Robotics, VERTAXI, Spacesail, Antigravity, Bambu Lab, Creality et Anker Innovations ont confirmé leur venue. Offrant un premier aperçu du potentiel illimité de la prochaine génération de produits électroniques destinés aux consommateurs, l'exposition présentera des smartphones dotés d'IA et des lunettes connectées, des robots incarnés et compagnons, des drones grand public, des aéronefs électriques à décollage et atterrissage verticaux (eVTOL), des automobiles volantes modulaires, des terminaux internet par satellite, des appareils de réalité étendue, des systèmes audiovisuels à ultra-haute définition, des puces pour processeur graphique, des modèles d'IA massifs, des dispositifs d'impression en 3D et d'autres technologies de pointe.

