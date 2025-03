SHANGHAI, 26 mars 2025 /CNW/ -- Le 23 mars, l'exposition mondiale 2025 sur l'électroménager et l'électronique (AWE2025) s'est achevée au Nouveau Centre international d'exposition de Shanghai après quatre jours. L'événement de cette année a attiré plus de 1 000 leaders mondiaux de l'électroménager et de l'électronique grand public, et a présenté des dizaines de milliers de produits et de solutions de pointe pour un mode de vie intelligent.

AWE2025

Haier a présenté sa technologie pionnière « Eye of AI », qui permet aux appareils intelligents non seulement de « traiter les commandes vocales », mais aussi d'« interpréter visuellement » leur environnement. Parmi les applications révolutionnaires, on trouve des hottes aspirantes qui suivent les casseroles, des fours qui surveillent la progression des grillades et des lave-linge qui analysent les cycles de lavage, ce qui permet de gérer les appareils sans effort et en gardant les mains libres. La maison intelligente Harmony, mise à jour par Huawei, a présenté des zones expérientielles mettant l'accent sur la commande vocale intuitive, l'amélioration de la qualité de l'air et des solutions de maison intelligente faciles à adapter, redéfinissant ainsi le mode de vie moderne. Hisense a utilisé son modèle StarSea Large développé par ses soins pour faire passer les appareils d'outils fonctionnels de base à des « compagnons IA » proactifs, en améliorant l'intelligence émotionnelle et l'adaptabilité centrée sur l'utilisateur. La technologie AI Vision de Siemens simplifie les flux de travail en cuisine; la technologie d'économie d'énergie AI dynamic de Gree permet une efficacité instantanée au démarrage; Fotile a dévoilé le premier système de cuisson saine alimenté par l'IA, Healthy CookingGPT; et Robam a présenté pour la première fois son modèle d'IA « Culinary Master ». Collectivement, ces innovations marquent un tournant dans la technologie domestique alimentée par l'IA.

Le HoloDisplay de Samsung utilise l'imagerie 3D pour créer des écrans holographiques flottants, tandis que Sony a introduit un système d'affichage LED RVB à haute densité qui offre une gamme de couleurs élargie, une luminosité accrue et un contrôle précis. Hisense a dévoilé le premier mini téléviseur LED RVB de 116 pouces au monde (modèle UX), doté de sa première puce d'imagerie H7 AI pour une précision des couleurs inégalée grâce à la synchronisation des couleurs de la lumière RVB. TCL a également relevé la barre avec sa série Q10L, les premiers téléviseurs QLED de quatrième génération au monde, qui utilisent la technologie « Myriad Zoning » pour un contrôle plus efficace de la lumière. Parallèlement, des appareils innovants tels que le téléphone pliable Pura X de Huawei, les lunettes AR X3 Pro de RayNeo et les écouteurs OpenDots ONE de Shokz transforment la manière dont nous percevons le son et l'image.

Unitree, qui exposait pour la première fois, a présenté son robot humanoïde G1 et son chien robotique Go2. L'événement a également mis en lumière le robot compagnon modulaire Ai Me de TCL, le robot de service à domicile « Xiaoxing » développé conjointement par Haier et ROBOTERA, le chien robot collaboratif de JD.com et Weilan Tech, et l'humanoïde « Xiaomai » développé par Magiclab, filiale de Dreame. Ces produits physiques intelligents passent progressivement des prototypes de laboratoire aux maisons de tous les jours.

Au milieu de la vague d'intégration industrielle induite par l'IA, l'écosystème interconnecté « homme-voiture-maison » est apparu comme un thème central à l'AWE ces dernières années. Huawei a présenté plusieurs modèles dans le cadre de l'Harmony Intelligent Mobility Alliance (HIMA), mettant en avant un écosystème complet « homme-voiture-maison » grâce à l'intégration transparente des smartphones, des interfaces de véhicules et des appareils domestiques intelligents. BYD, qui exposait pour la première fois des NEV, a présenté son Leopard 8 équipé du système de drone intelligent « Lingyuan » monté sur le véhicule, ainsi que le Denza N9, un SUV multifonctionnel à la pointe de la technologie et à la sécurité optimisée. Le salon AWE2025 comporte également, pour la première fois, une section spéciale « Mobile Home » pour les NEV, qui a présenté des modèles populaires de NIO, Li Auto, XPeng, Zeekr et Great Wall Motor.

L'AWE2025 a lancé le « AWE Shopping Festival », une initiative conjointe de CHEAA, du bureau du directeur général de CMG et d'AWE. Le festival a fusionné les stratégies d'engagement en ligne et hors ligne, combinant un contenu divertissant, des achats en direct et des incitations financières pour stimuler la participation. L'initiative s'est associée à des plateformes de premier plan telles que JD.com, Tmall, Douyin, Suning, Xiaohongshu, Kuaishou et Bilibili pour lancer de vastes campagnes promotionnelles.

L'AWE2025 s'est achevée sur une note positive. À l'avenir, l'AWE restera un précurseur mondial pour l'industrie, en encourageant les améliorations haut de gamme, intelligentes et respectueuses de l'environnement tout en accélérant l'innovation technologique et l'innovation des produits. Rendez-vous à l'AWE2026!

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2649388/1.jpg

