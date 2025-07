SHANGHAI, 23 juillet 2025 /CNW/ - Le 22 juillet, la China Household Electrical Appliances Association a organisé à Shanghai l'événement de lancement officiel de l'exposition mondiale 2026 sur les appareils électroménagers et électroniques (AWE2026). Sous le thème « Smart AI, Smarter Future » (IA intelligente, avenir plus intelligent), le salon AWE2026 est organisé selon un tout nouveau format à double emplacement, l'exposition se déroulant du 12 au 15 mars 2026 à deux endroits : le Shanghai New International Expo Center et le Sunrise Complex de la zone de coopération commerciale internationale de Shanghai Eastern Hub. Le salon devrait s'étendre sur plus de 170 000 mètres carrés, mettre en vedette plus de 1 200 marques de premier plan et attirer plus de 200 000 participants. Le salon AWE2026 présentera des innovations de pointe en matière de technologie intelligente et de solutions immersives de style de vie futur provenant du monde entier, renforçant ainsi son rôle de plaque tournante mondiale pour les progrès technologiques et la collaboration au sein de l'industrie.

Les deux sites du salon AWE2026 travailleront en étroite coordination, se complétant mutuellement sur le plan de l'objectif et de la fonction. La partie du salon hébergée dans la zone du Shanghai New International Expo Center durera quatre jours, du 12 au 15 mars 2026. La dernière journée sera consacrée à la Journée du consommateur. Cette zone continuera de rassembler plus d'un millier de marques et d'innovateurs mondiaux de premier plan de la chaîne de valeur des appareils électroménagers et des appareils électroniques grand public. S'étendant sur 140 000 mètres carrés, elle présentera des solutions de vie intelligente et des produits de pointe, avec des innovations en matière de maison intelligente (ou domotique), de divertissement numérique, de conditionnement physique et de santé, d'énergie verte, de mobilité intelligente, de bureau intelligent, de villes intelligentes, et plus encore - présentant une vue d'ensemble d'une industrie en évolution autour des personnes et de scénarios réels.

La zone de coopération commerciale internationale du Shanghai Eastern Hub est désignée comme la zone de technologie électronique grand public de pointe. Dans cette zone, le salon s'étendra sur trois jours du 12 au 14 mars 2026. Situé au troisième étage du Sunrise Complex de cette zone, l'espace de 30 000 mètres carrés se concentrera sur des domaines de pointe comme les technologies de puces et d'informatique, l'IA, les technologies de l'information de prochaine génération, les nouvelles technologies d'affichage, la robotique, les drones, les véhicules à énergie nouvelle et des solutions de maison intelligente. La zone sera organisée en quatre domaines thématiques : percées dans les technologies de base, commercialisation de produits novateurs, mise à niveau de terminaux numériques intelligents et des scénarios de style de vie intelligent, mettant en valeur les nouvelles forces productives de qualité qui stimulent l'industrie de l'électronique grand public à l'ère de l'IA.

Grâce à une vision plus large, à un élan plus fort et à une position plus ouverte, l'AWE continuera de stimuler l'innovation mondiale, de stimuler la vitalité de la nouvelle consommation et de mener l'industrie vers une nouvelle ère de vie intelligente alimentée par l'IA. Au plaisir de vous voir à Shanghai, du 12 au 15 mars 2026!

