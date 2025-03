SHANGHAI, le 19 mars 2025 /CNW/ -- Du 20 au 23 mars 2025, le salon Appliance & Electronics World Expo 2025 (AWE2025) se déroulera au Shanghai New International Expo Centre. Axé sur le thème « L'IA pour tous », cet événement rassemblera plus de 1 000 marques d'appareils électroménagers et d'appareils électroniques grand public de premier plan dans le monde pour présenter les dernières percées et innovations en matière de vie intelligente alimentées par l'IA dans les produits, les solutions et les scénarios.

AWE2025

Le salon AWE2025 présentera une gamme de marques mondiales d'appareils électroménagers et d'appareils électroniques grand public de classe mondiale, mettant en vedette des puissances internationales comme Bosch, Siemens, Fisher & Paykel, Panasonic, Samsung, Sony, LG, Gorenje, ASKO, Whirlpool, Hitachi, THOMSON, Honeywell, Laurastar et Westinghouse. Les principaux intervenants de l'industrie chinoise et chefs de file du marché chinois seront également présents, notamment : Haier Smart Home, Hisense, TCL, RayNeo, Casarte, Changhong, Gree, San Yi Niao, Fotile, Robam, Vatti, Vanward, Macro, Aux, Aucma, Royalstar, Joyoung, Supor, Lexy, Ecovacs, Tineco, Dreame et Roborock. Des pionniers de la technologie, comme Huawei, BYD, HiSilicon, Unitree, Ezviz et Shokz, mettront en lumière les progrès de l'écosystème de l'IA. Lors du salon AWE2025, les participants organiseront plus de 100 lancements de produits, démontrant l'attrait des produits phares et des technologies pionnières des fabricants.

À mesure que les écosystèmes intelligents s'intègrent, les appareils électroménagers et les appareils électroniques grand public ont évolué pour relier des domaines comme la maison, la santé, l'énergie et la mobilité. Le salon AWE2025 présentera un écosystème de vie intelligent complet, favorisant une intégration plus approfondie de l'industrie. Cette année marque le début d'une marque de véhicules à énergie nouvelle, BYD. Le salon AWE2025 comprendra également une section sur la maison mobile pour les véhicules à énergie nouvelle (VEN), présentant des modèles populaires de NIO, Li Auto, XPeng, Zeekr et Great Wall Motor. Cette section présentera les VEN, les maisons intelligentes et la technologie d'IA au moyen de scénarios comme le camping, le divertissement audio et vidéo, et l'aménagement de bureaux pour présenter les futures solutions de mobilité. De plus, il mettra en lumière les entreprises de robotique, Unitree présentant son robot à quatre pattes de qualité grand public. Cinq autres entreprises de robotique dans la zone « 36Kr Future + Robotics » seront également présentées.

La China Household Electrical Appliances Association (CHEAA), le bureau du directeur général du China Media Group et l'AWE, aux côtés de la Shanghai Pudong New Area Commerce Commission, collaboreront avec des plateformes comme JD.com, Tmall, Douyin, Suning.com, Xiaohongshu, Kuaishou et Bilibili pour lancer le festival de magasinage AWE Shopping Festival, qui permettra aux visiteurs d'essayer de nouveaux produits en personne tout en profitant de rabais appuyés par les politiques pour les achats en ligne.

Pour intensifier son engagement auprès des parties prenantes à l'étranger, l'AWE a invité la Chambre de commerce et d'industrie européenne et américaine, Expo Promoter et les plateformes commerciales transfrontalières. Il accueillera des distributeurs et des fabricants de dizaines de pays et de régions, dont le Japon, le Vietnam, la Thaïlande, l'Indonésie et le Moyen-Orient, pour des opportunités d'affaires et d'approvisionnement. Des événements clés comme le China-ASEAN Home Appliance, le Consumer Electronics Industry Top Channels Summit et l'AWE Overseas Buyers Sourcing Meeting relieront les industries chinoises aux marchés mondiaux grâce à des partenariats concrets. La table ronde internationale des associations de fabricants d'appareils ménagers (IRHMA2025) aura lieu pendant le salon AWE, rassemblant des dirigeants d'associations industrielles du monde entier.

De hauts dirigeants de multinationales comme BSH, Panasonic, Samsung et LG seront notamment présents. Lors du salon AWE2024, les visiteurs étrangers de 79 pays et régions ont permis une hausse de 36 % de la fréquentation internationale par rapport à l'année précédente, ponctuant ainsi trois années consécutives de croissance. Avec l'augmentation de l'influence mondiale de l'AWE, les organisateurs prévoient cette année un taux de participation international encore plus élevé.

Dans le contexte de l'expansion mondiale et de l'intégration intersectorielle des entreprises chinoises, l'AWE accueillera ses deux sommets phares AWE Summit, ainsi que d'autres événements simultanés.

Alimenté par le soutien aux politiques et l'innovation axée sur l'IA, le salon AWE offrira des horizons plus vastes, des connaissances plus approfondies de l'industrie et des expériences interactives améliorées, ouvrant la voie aux entreprises et aux consommateurs pour entrer dans une nouvelle ère de vie intelligente.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2644159/AWE2025.jpg

SOURCE AWE

PERSONNE-RESSOURCE : Nina Wang, [email protected]