Un premier prix pour un diplômé du Conservatoire au Concours international de piano Chopin

QUÉBEC, le 21 oct. 2021 /CNW Telbec/ - C'est avec une immense fierté que le Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec (CMADQ) salue la victoire du pianiste Bruce (Xiaoyu) Liu, diplômé du Conservatoire de musique de Montréal (CMM) en 2018, pour son Premier prix au prestigieux concours international de piano Chopin. Il rejoint ainsi un autre diplômé du CMM, Charles Richard-Hamelin, au rang des artistes pianistiques de calibre international.

« Voir nos anciens étudiants s'illustrer ainsi lors de grands concours, c'est un témoignage vivant de l'encadrement et de l'enseignement prodigué au Conservatoire où le talent de chaque jeune musicien est soigneusement cultivé par nos professeurs jusqu'à l'atteinte du plein potentiel », explique M. Jean-François Latour, directeur général par intérim et directeur des études au CMADQ. Charles Richard-Hamelin avait remporté le Deuxième Prix de même que le Prix pour la meilleure interprétation d'une sonate, lors de l'édition 2015 du même concours.

M. Liu a étudié au Conservatoire de 2011 à 2018 dans la classe de Richard Raymond. « C'est un étudiant exceptionnel, doté d'une rigueur de travail sans pareil, d'une technique pianistique sans faille, jumelé à une force mentale indéfectible et d'un raffinement interprétatif notable. Cet heureux mélange, en parallèle avec un encadrement personnalisé dans une école de prestige comme la nôtre, nous donne ce fantastique résultat », souligne M. Raymond, professeur de piano au CMM.

Tous les 5 ans à Varsovie en Pologne, le prestigieux Concours international de piano Chopin révèle les pianistes les plus brillants de leur génération. « Nous sommes fiers de Bruce (Xiaoyu) Liu. C'est un étudiant excessivement sérieux avec un talent musical unique. Son récent succès confirme la grande qualité de l'enseignement offert par nos professeurs depuis plus de 75 ans dans notre institution. Tout comme l'ancien récipiendaire du Concours de Chopin et diplômé du CMM, Charles Richard-Hamelin, une belle carrière internationale attend Xiaoyu! », mentionne Manon Lafrance, directrice du Conservatoire de musique de Montréal.

À propos du Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec

Le Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec est une institution prestigieuse de formation supérieure en arts de la scène. Il est formé de 9 écoles spécialisées en musique et en art dramatique établies dans 7 villes -- Gatineau, Montréal, Québec, Rimouski, Saguenay, Trois-Rivières et Val-d'Or. En activité depuis 1942, il assure à lui seul la formation d'un nombre impressionnant d'artistes québécois qui se mesurent aux meilleurs dans le monde. Fort d'un personnel enseignant de haut calibre, en musique et en art dramatique, le Conservatoire dépiste, soutient et propulse les jeunes talents de partout au Québec et d'ailleurs.

SOURCE Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec

Renseignements: Source: Isabelle Bérubé, Coordonnatrice aux communications et à la stratégie numérique, Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec, 418 9058-3359, [email protected]